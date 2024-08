Da Mamma: Culinária italiana ganha destaque em Muniz Freire

Muniz Freire – ES ganhou um novo espaço de apreciação do melhor da culinária italiana e também de outras receitas originais. A Da Mamma Delicatessen e Trattoria é um lugar aconchegante onde você encontra desde cafés e sobremesas até pratos principais italianos e também itens sob encomenda.

Há uma diversidade de opções para diferentes momentos, sendo que todas são preparadas por chefs profissionais e entregam sabores únicos. Se você quer tomar aquele café da tarde especial, é lá! A Da Mamma tem um cardápio variado com capuccinos, quiches, doces e muito mais. Além disso, a Delicatessen também realiza mensalmente um farto Café Colonial, onde todos os itens do cardápio ficam disponíveis ao longo de uma deliciosa tarde.

Contudo, aos finais de semana, a Da Mamma funciona como Trattoria na parte da noite, oferecendo diferentes massas e pizzas que vêm de receitas tradicionais da Itália. Aliás, tudo isso ainda pode ser acompanhado das opções de vinhos disponíveis.

Além disso, no conforto da sua casa também é possível experimentar muitas delícias Da Mamma. A Delicatessen e a Trattoria têm opção de delivery e há um vasto cardápio disponível para encomendas. Você pode encomendar desde biscoitos caseiros até cestas para presentear ou até mesmo o buffet completo da sua festa.

História Da Mamma

“Na pandemia e no lock-down, notei em Muniz Freire uma carência de produtos diferenciados, artesanais e de alta qualidade. Estávamos todos em casa e percebi uma demanda por delivery. Já havia trabalhado com isso, desde 2012, quando iniciei profissionalmente em cozinhas.”, conta a Chef Carol Areias.

Sendo assim, em 2020, a Da Mamma Delicatessen surgiu com o foco em delivery de comida artesanal e cestas para presente.

Hoje, já com o espaço presencial e com os produtos 100% artesanais, a Da Mamma se tornou uma referência em culinária e sabores no município.

Serviço

Da Mamma Delicatessen e Trattoria

📍 R. Ercílio Jose De Areias N 40, 38 – Centro, Muniz Freire – ES

Instagram: @damammadelicatessen

Telefone: 28 99976-7632

☕️ Delicatessen: De 13:00 às 18:00 / segunda à sexta

🍝 Trattoria: De 19:00 às 22:00 /sexta e sábado

(Todavia, os horários podem sofrer alterações)