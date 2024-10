De cafés a pratos especiais: descubra encantadora cafeteria em Guarapari

Guarapari – ES é uma cidade amada principalmente por suas belas praias e paisagens naturais. Todavia, a região também conta com diversos restaurantes e bares que oferecem receitas irresistíveis. Um destes lugares de dar água na boca é a Sabores Café & Bistrô, uma cafeteria e restaurante que fica localizada no Centro da cidade.

Leia também: Incrível piscina natural se forma na Praia da Areia Preta. Veja

Aliás, a localização da Sabores já é um dos seus pontos fortes. A cafeteria está muito próxima de algumas das principais praias de Guarapari, como a Praia das Castanheiras e a Praia da Areia Preta. Sendo assim, se você estiver em alguma delas, será possível chegar na cafeteria andando apenas poucos minutos.

Além disso, o ambiente da cafeteria é super aconchegante, contando com uma decoração sofisticada e rústica. Contudo, o detalhe principal, como o nome já diz, são os sabores! Todo o cardápio é feito com capricho e cuidado; assim, tanto os itens de comidas quanto os de bebidas são deliciosos.

O funcionamento começa no almoço e você pode escolher entre diversos pratos bem elaborados, como risotos, carnes com acompanhamentos, saladas, entre outros. Já na cafeteria, as opções também são inúmeras, como salgados, sanduíches, toasts, croissants recheados, bolos, tortas, frapês, chocolates quentes, drinks com álcool, cafés especiais feitos com grãos selecionados e muito mais.

São opções para todos os gostos! Inclusive, um outro detalhe é que as crianças são muito bem vindas na cafeteria, que conta com um espaço de área kids. Irresistível, né?!

Serviço – Cafeteria em Guarapari – ES

Sabores | Café & Bistrô

📍 Rua Otávio Manhães de Andrade, 45 – Centro de Guarapari – ES

Instagram: @saborescafebistro