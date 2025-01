Descubra o eleito como melhor restaurante do interior de Minas Gerais

Quem resiste a uma boa culinária mineira, não é mesmo?! O estado é conhecido por suas deliciosas receitas e a cidade de Ouro Preto – Minas Gerais não deixa a desejar. Além dos pontos turísticos encantadores, Ouro Preto coleciona restaurantes deliciosos. Entre eles está O Passo Pizzajazz, um restaurante que é referência no município há mais de 20 anos.

O restaurante se orgulha em divulgar que as receitas levam ingredientes refinados. O forno a lenha traz ainda mais sabor. As famosas pizzas de O Passo Pizzajazz são o carro-chefe da casa, que também oferece pratos de diversas origens da gastronomia mundial, como massas ao estilo italiano, carnes ao estilo francês, saladas, peixes e sobremesas, antepastos e petiscos.

O Passo Pizzajazz conta com uma extensa adega, com mais de cem rótulos. Além disso, também conta com uma carta de cervejas artesanais, chopp da Cervejaria Ouropretana e drinks variados. Assim, o restaurante junta simplicidade e sofisticação.

São oito ambientes agradáveis, cada um com sua particularidade, e todos com muito conforto, em um belo casarão do século XVIII, no centro histórico de Ouro Preto. Um dos destaques é a linda varanda, com vista para a Casa dos Contos, a Ponte dos Contos, o Grande Hotel, a rua São José e o Horto dos Contos.



Além disso, você também pode degustar as delícias de O Passo Pizzajazz em sua casa. Acesse o cardápio do delivery!

Restaurante Premiado

Em 2024, O Passo Pizzajazz foi premiado como o melhor restaurante do interior de Minas Gerais, pelo voto popular do prêmio @cumbucca.

📍 O Passo Pizzajazz – Rua São José 56, Centro, Ouro Preto 35400-000