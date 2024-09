Descubra onde encontrar o melhor quibe de praia do Espírito Santo

Quem busca uma experiência gastronômica diferenciada, com pratos preparados de maneira especial, na praia da Castelhanos, em Anchieta, tem um destino certo: o Quiosque do Pitanga. Desde 1999, o local tem sido um refúgio para quem busca uma experiência única à beira-mar, em frente às belas piscinas naturais da região.

Fundado pelo casal Cláudio e Sônia, o Quiosque do Pitanga conquistou amigos, clientes fiéis e o reconhecimento gastronômico. Entre os destaques, o quibe, eleito o melhor do Espírito Santo, se tornou uma iguaria imperdível para quem visita o balneário.

De acordo com os proprietários, o título veio após uma pesquisa realizada por um antigo programa de TV, realizada há mais de 15 anos. “Nossa produção passou de, no máximo, 300 quibes por dia na alta temporada para cerca de 1200. Foi inacreditável, um sucesso que não esperávamos. Mas a partir daí ficamos muito conhecidos e todos que chegavam queriam provar o famoso quibe do Pitanga”.

Segredo do quibe do Pitanga

E se você está aí pensando que quibe é tudo igual, está enganado! Criado com uma receita autoral, o quibe do Pitanga tem características que o transformam em único. Primeiramente, esse quibe não é igual a receita tradicional libanesa. “O quibe árabe tem a massa solada e o nosso é bem molhadinho e suculento, chega desmancha na boca”.

Foto: Reprodução Instagram @pitanga.castelhanos

Além disso, duas variações de recheio contribuem para o sucesso do salgado. Sendo assim, além do quibe tradicional com recheio de carne, tem o recheio de carne com pimenta biquinho e o quibe com recheio de catupiry. “Hoje é muito comum encontrar quibe com catupiry, mas fomos nós que lançamos essas duas receitas há 26 anos”, explicam os donos.

Sem dúvidas este é o carro chefe da casa! Portanto, se você estiver em Castelhanos, não deixe de visitar o Quiosque do Pitanga e o Restaurante Pitanga para experimentar o melhor da gastronomia local em um ambiente que mistura simplicidade e sofisticação à beira-mar.

Visite o Quiosque Pitanga

Endereço: Avenida Beira Mar, 2308 – Castelhanos, Anchieta

Telefone: (28) 99931-1876

Funcionamento: Restaurante: quinta a domingo de 11h às 17h / Quiosque: sábado e domingo de 9h às 17h

Instagram: @pitanga.castelhanos