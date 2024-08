Descubra restaurante em frente a uma lagoa no Sul do ES

Que tal um almoço de domingo em frente a uma linda lagoa no litoral Sul do Espírito Santo? Isso mesmo, se você está pela região das praias do Sul do ES, também pode curtir o visual de uma lagoa! A lagoa de Mãe-Bá fica em uma comunidade de Anchieta – ES e tem “camarote” oficial: o restaurante Deck Lagoa.

Como o nome já diz, o restaurante está quase dentro da lagoa de Mãe-Bá e tem um deck de madeira que te leva até as águas. Aliás, o deck é mais um espaço do restaurante que é perfeito para fotos. Além disso, o momento do pôr do sol ali entrega um visual de tirar o fôlego!

No cardápio do restaurante Deck Lagoa você vai encontrar desde porções de fritas e outras entradas, como também pratos principais e até pizzas. Bebidas variadas como sucos e vinhos também são servidas. Sendo assim, o local é uma boa opção para toda a família.

Ficou com vontade conhecer esse restaurante no litoral do ES? Confira as informações de funcionamento.

Serviço

Deck Lagoa

⏰ Quinta a Domingo – 11:00 às 23:00 (todavia os horários podem sofrer alterações)

📍 Rua Diógenes Costa – Maembá, Anchieta – ES

Telefone: (27) 99779-9765

Instagram: @deck_lagoa