Do café da manhã ao jantar: restaurante surpreende na Rota do Carmo

Um cantinho acolhedor localizado na Rota do Carmo, em Pedra Azul, tem surpreendido e conquistado cada vez mais pessoas. Com pouco mais de um ano de funcionamento, o Du Carmo Café e Beer é daqueles lugares com típico clima de interior, onde você chega e logo se sente em casa!

Idealizado por dois casais de amigos, Tatiana e Rodrigo e Jayne e Maurício, que apreciam boa comida e boa bebida, o local conta com um cardápio bastante diversificado. As opções vão desde o café da manhã até o jantar e surpreendem pelo sabor e apresentação, criando experiências únicas.

O lugar conta com dois ambientes. Na cafeteria, os clientes podem desfrutar de uma seleção de cafés que passam pelos expressos até os especiais, passando por itens como bolos, tortas, salgados, sanduíches, croissant, waffle, etc. Em muitas receitas se utilizam produtos típicos da região, como o morango e o cogumelo.

Já o restaurante, serve opções para o almoço, petiscos, drinks, cervejas e chopp. Cada prato é preparado de forma artesanal, com muito cuidado e priorizando produtos frescos. Além do sabor incrível, o que chama atenção é o excelente custo benefício. O Du Carmo Café e Beer se destaca por trabalhar com preços justos e acessíveis.

Assim, a lista de petiscos é grande e elaborada para agradar até os paladares mais exigentes. De acordo com os proprietários, o cardápio foi cuidadosamente elaborado após pesquisas em outros restaurantes e testes.

O carro chefe é a costelinha suína marinada no chopp, acompanhada de batata doce chips. Além disso, o bolinho de abobrinha, uma receita de família, também já está fazendo bastante sucesso. “Nós escolhemos pratos que nos agradam e em seguida contratamos uma consultora para montar o cardápio. Priorizamos pratos que combinam com chopp e testamos todos”, explicaram as sócias.

Conforto e aconchego na Rota do Carmo

A estrutura do restaurante é um show à parte. Assim que chega, um visual encantador e uma estrutura aconchegante e confortável, presenteiam o cliente. O salão principal é amplo e arejado, perfeito para receber desde casais até famílias ou grupo de amigos. Além disso, o restaurante conta com área kids, mesa de sinuca e é pet friendly!

Conheça a Du Carmo Café e Beer

Localização: Rota do Carmo, km 7 – Pedra Azul, Domingos Martins – ES

Funcionamento: Cafeteria: Quinta a Domingo de 10h às 18h / Choperia: Quinta a Sábado de 10h às 22h e Domingo 10h às 21h

Contato: (27) 99687-2136

Instagram: @ducarmocafebeer