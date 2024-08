Grãos selecionados e receitas caseiras: conheça cafeteria em Iúna

Hoje você vai conhecer uma cafeteria completa no coração do Caparaó Capixaba. O espaço Delícias do Caparaó está localizado no Centro de Iúna – ES e encanta pelos detalhes. A decoração tem objetos rústicos, quadros que ilustram lavouras de cafés, plantas e muito mais. Além disso, o café é o protagonista do lugar e você pode encontrá-lo de diferentes tipos.

Outro ponto que chama atenção é a vitrine de comidas da cafeteria, que traz salgados, tortas e variadas sobremesas. Aliás, não é só na aparência que essas delícias ganham aprovação. Depois de experimentar uma crepioca de queijo com pasta de tomate seco, um café coado e um bolo de churros, posso garantir que o sabor é espetacular. Tudo estava fresquinho e com aquele gosto de comida caseira.

O cardápio é variado e conta com muitas opções de comidas e bebidas. Além disso, você pode escolher itens para levar para sua casa, como pães caseiros, biscoitos e cafés especiais. Falando neles, os cafés vendidos na Delícias do Caparaó são cultivados pela própria família dona do estabelecimento. Os proprietários produzem os grãos em Muniz Freire – ES e trazem para comercializar na cafeteria em Iúna.

Sendo assim, você vai poder provar cafés naturais e deliciosos, além do ambiente agradável e da culinária caseira. Então, já sabe! Quando for passar por Iúna ou pelos arredores, já tem lugar certo para fazer o seu lanche: a cafeteria Delícias do Caparaó.

Serviço – Cafeteria Delícias do Caparaó – Iúna / ES

📍 R. Raulino Finamore, 57 – Centro, Iúna – ES, 29390-000

Instagram: delicias.do.caparao