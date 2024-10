Guarapari: saiba onde comer esphirras deliciosas por pouco mais de R$ 2,00

Procurando onde comer em Guarapari – ES? Se liga nesta dica. A Esphirras Guarapari está localizada em um dos pontos mais frequentados da cidade, a Praia do Morro. Sendo assim, se você está de passeio pela região ou pretende ir nos próximos dias, não precisa mais ter dúvidas de onde vai lanchar. Isto porque estas esphirras tem uma excelente qualidade e ainda entram em valor promocional.

Com a típica massa fininha da culinária árabe, a Esphirras Guarapari oferece diversos sabores doces e salgados. Entre eles, há esphirras de camarão, frango com cream cheese, esphirras com filé mignon e muito mais. Já entre os sabores doces, há opções de Nutella com morango, doce de leite, chocolate branco e outros.

Além disso, a Esphirras também trabalha com sanduíches feitos à base da massa de esphirra e recheado com carne, salada, como um hambúrguer comum. Também há quibes e outras receitas no cardápio. Aliás, você pode comer tudo acompanhado de uma maionese caseira exclusiva que é oferecida no local.

O melhor de tudo é que em alguns dias da semana a Esphirras realiza promoções. Geralmente, nas terças-feiras, você encontra esphirras com um valor a partir de R$ 2,89. Todavia, a promoção é válida apenas no cardápio promocional. Além disso, o desconto só vale para consumo na loja, em Guarapari, e o horário de duração da promoção é de 18:00 às 20:00 horas.

Serviço – Esphirras em Guarapari

Esphirras Guarapari

📍 Av praiana, 552. Praia do Morro – Guarapari