Nova cafeteria no coração de Cachoeiro: lugar para saborear e se conectar

Cachoeiro de Itapemirim acaba de ganhar um novo espaço acolhedor e especial: a Cafeteria Um Afago, localizada no coração da cidade. Inaugurada recentemente, essa cafeteria é mais do que um lugar para tomar um café – é um ambiente pensado para proporcionar experiências. A sócia planejou cada detalhe para oferecer aconchego e qualidade.

A cafeteria Um Afeto envolve os clientes em uma atmosfera calorosa e convidativa. A decoração combina elementos rústicos e modernos, criando um ambiente perfeito para relaxar, trabalhar ou encontrar amigos. Com mesas bem distribuídas, balcão multiuso e uma iluminação suave, o local é ideal tanto para quem busca um momento de tranquilidade quanto para reuniões ou momentos descontraídos com amigos.

Delícias artesanais

O cardápio da Cafeteria Um Afago é daqueles que alimentam o corpo e a alma! Os cafés são preparados com grãos selecionados de alta qualidade, oferecendo uma variedade de sabores. Além dos tradicionais espressos e cappuccinos, a cafeteria oferece ainda sucos, refrigerantes e Kombucha (produto de Pedra Azul).

Mas as delícias não param por aí. O cardápio ainda não está fechado, ele está sendo elaborado de acordo com a demanda e preferências do público. entretanto, entre as delícias, estão o pão de queijo, croissant recheado, folhados, quiches, empadão, salada de frutas, bolos variados.

Nesse sentido, o carro-chefe é um delicioso bolo de palha-italiana. Trata-se de uma receita de família, que tem agradado os clientes. Além disso, cafeteria também conta com uma seleção de produtos sem trigo e sem leite, que garantem que todos possam desfrutar das gostosuras oferecidas.

Da mesma forma, a Um Afago tem parceria com outros empreendedores locais, que fornecem alguns dos produtos vendidos, como Myrna Mastela, Abba Comideria e Cristina Moura.

Um lugar de afeto e encontro

A Cafeteria Um Afago vai além de servir excelentes produtos. Um espaço que é um verdadeiro ponto de encontro, onde as pessoas se sintam acolhidas e possam criar memórias afetivas.

Por fim, outro diferencial são as opções de box de café da manhã presenteáveis. Uma seleção de produtos deliciosos para agradar e surpreender àquelas pessoas especiais. Praticidade e sofisticação que proporcionam experiências gastronômicas inesquecíveis

Visite a cafeteria Um Afago em Cachoeiro!

Localização: Rua Vinte e Cinco de Março, 123, Centro, Cachoeiro de Itapemirim

Contato: (28) 99945-1477

Instagram: @1afago

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta, das 8h às 18h; Sábados, de 9h às 13h