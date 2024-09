Panificadora e cafeteria: conheça um lugar perfeito para lanchar em Guaçuí

Se você está de passagem por Guaçuí – ES ou então está afim de conhecer alguma cafeteria nova na região do Caparaó capixaba, se liga nessa dica! A panificadora Grano fica localizada na região central da cidade e oferece diversas opções deliciosas. Só de olhar as vitrines de salgados, de pães e sobremesas, dá água na boca. Além disso, o cardápio também guarda outras maravilhas.

O espaço da panificadora em Guaçuí é bem amplo e tem sessões típicas de padarias, com vitrines de pães, salgados e até uma parte de conveniência com produtos gerais. Todavia, ao mesmo tempo, a Grano tem um ambiente agradável de cafeteria, com opções de sobremesas diferenciadas e um cardápio com muitas opções para pedir, como por exemplo, toasts de sabores diversos, sanduíches e muito mais.

Além da possibilidade de sentar-se na área interna, a parte de fora da cafeteria é a céu aberto, com mesas, guarda-sóis e uma visão completa da rua. Sendo assim, é um local perfeito para um lanche de final de tarde com amigos e familiares, por exemplo.

Contudo, o horário para comer na cafeteria em Guaçuí pode ser variado, já que o funcionamento vai de 06:00 até às 20:00. Aliás, diante das variedades que a Gano oferece, algumas pessoas optam pelo local para almoçar ou jantar. Há opções de omeletes, pães com ovos mexidos e outras refeições. Além disso, o cardápio traz variadas bebidas como sucos, cafés e até vinhos.

Serviço

Grano Panificadora

📍 Av. Agenor Luiz Thomé, 755 – Quincas Machado, Guaçuí – ES

Funcionamento: Segunda à sábado – 06:00 às 20:00

Instagram: @grano_panificadora