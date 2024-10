Pizzaria amada no Caparaó capixaba agora também é cafeteria. Confira

Não é segredo que Patrimônio da Penha – ES é um dos destinos mais queridos do Caparaó capixaba. Isto acontece, também, pelas deliciosas opções de comidas e restaurantes que a vila oferece. Uma delas, que já funcionava há algum tempo e atraía cada vez mais aprovação, é a pizzaria Giardino. Agora, a novidade é que este local apaixonante também funciona como cafeteria.

Leia também: Conheça 2 agências do ES que podem te levar para conhecer todo o Brasil

A pizzaria já fazia muito sucesso entre os visitantes de Patrimônio da Penha. Com uma massa fininha e crocante, a Giardino oferece sabores espetaculares, como o de Shitake com Gorgonzola . Além disso, os ingredientes são frescos e muitos deles são produzidos na própria região do Caparaó. Agora, as delícias do cardápio ficaram ainda mais atrativas, tendo opções de cafeteria.

O cardápio da cafeteria conta com quiches, tortas, salgados, sobremesas e, claro, um bom café. Além disso, eles também oferecem a opção de brunch, onde você pode fazer uma farta refeição com torradas, croissant, ovos cremosos, bacon, queijo branco, manteiga, geleia caseira, frutas frescas, granola e mel da região.

Geralmente, a cafeteria funciona durante o dia e com pizzas à noite. Contudo, é aconselhável acompanhar as redes sociais da Giardino para ficar por dentro da programação e escolher o dia que você irá conhecer esta amada pizzaria do Caparaó capixaba.

A Giardino também mudou de espaço e agora está localizada ao lado do famoso Restaurante Flores e Sabores. Sendo assim, o endereço continua no centro da vila, em um local de acesso bem fácil.

Serviço – Pizzaria no Caparaó capixaba

Giardino Patrimônio da Penha

📍 Patrimônio da Penha, Espírito Santo – ES, Brasil

Instagram: @giardinopatrimoniodapenha