Venda Nova do Imigrante é um verdadeiro refúgio nas montanhas do Espírito Santo. Com paisagens deslumbrantes, a cidade mantém a tranquilidade e a simplicidade da vida rural. Os imigrantes italianos que se estabeleceram na região deixaram um rico legado cultural, celebrado até hoje por seus descendentes em festividades, na culinária e no cotidiano.

A harmonia entre suas belezas naturais e a cultura local torna Venda Nova uma rota turística de destaque, merecendo todo o reconhecimento que recebe. Além disso, é um destino imperdível para os amantes de cerveja artesanal. Assim, com uma rica tradição cultural, a cidade abriga cervejarias que têm conquistado até os paladares mais exigentes. Sendo assim, o Guia A traz uma seleção de quatro cervejarias que você precisa conhecer em Venda Nova do Imigrante. Confira!

Cervejaria Altezza

Foto: Reprodução Instagram

A cerveja Altezza fica na região das montanhas, entre Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante, à 1.100 metros de altitude. No processo de fabricação são utilizados maltes especiais, lúpulos e leveduras importados, além da puríssima água da região das montanhas, que conferem às Cervejas Altezza sabores e aromas exclusivos.

A cervejaria conta com uma variedade de cervejas, com receitas consagradas. Além disso, realiza visitas guiadas na fábrica. O local funciona de quarta a domingo, das 10h30 às 17 horas, na Estrada do Vai Vem, s/n, Rota dos Lagos, São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante.

Cervejaria Aurora

Foto: Reprodução Instagram

A Cervejaria Aurora se tornou um point da rota da cerveja das montanhas capixabas. Além de produzir e vender a deliciosa cerveja artesanal, ainda conta com serviço de bar como chopes e drinks, com diversas opções de petiscos para harmonizar.

Com uma arquitetura moderna e espaço bastante confortável, o local é instagramável e oferece lindos cantinhos para fazer lindos registros. O deck com vista para o lago é uma das atrações, pois rende boas fotos por conta da paisagem. Além disso, a Aurora conta com área kids e aceita pets.

A cervejaria está localizada em Bela Aurora, S/N, na Zona Rural de Venda Nova do Imigrante, o acesso é pela rodovia Pedro Cola Km 08. O funcionamento é sábado, das 11h às 21h, domingos e feriados é 11h às 17h.

Cervejaria Grecco

Foto: Reprodução Instagram

A Cervejaria Grecco também é destino certo para quem quer passear pelas montanhas capixabas. O empreendimento nasceu de uma paixão por cerveja, entretanto, com o tempo, o hobby abriu novas portas e oportunidades.

O ambiente é acolhedor e rústico, construído em madeira em meio à natureza, com várias torneiras de chopp. Além da variedade de cervejas, o cardápio possui ótimas opções de petiscos. Está localizada na rodovia dos Produtores, no quilômetro 3, em São José do Alto Viçosa. Funciona aos sábado, das 11h às 21h, e aos domingos, das 10h às 17h.

Cervejaria Tarvos

Foto: Reprodução Instagram

No centro da cidade, bem em frente ao Estádio Olímpio Perim, a Cervejaria Tarvos é o ponto de encontro perfeito para quem ama cerveja artesanal e bons momentos! Assim, conta com mais de 10 estilos diferentes de cerveja, cada uma com sua personalidade e sabores únicos.

Está localizada na avenida Domingos Perim, 607, loja 01, Centro, Venda Nova do Imigrante. Funciona aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 20h.

A experiência do visitante

Visitar as cervejarias de Venda Nova do Imigrante não é apenas sobre degustar boas cervejas; é também uma oportunidade de aprender sobre a produção artesanal. Algumas oferecem visitas guiadas, onde os visitantes podem conhecer as instalações e entender todo o processo, desde a escolha dos ingredientes até o engarrafamento.

Além disso, a cidade promove festivais e eventos que celebram a cultura cervejeira. Venda Nova é um verdadeiro paraíso para os apreciadores de cerveja artesanal. Com suas cervejarias que mesclam tradição e inovação, a cidade proporciona experiências únicas para quem deseja explorar novos sabores. Então, se você ainda não conheceu essa joia capixaba, está na hora de fazer as malas e brindar à cultura cervejeira local!