Restaurante de comida Japonesa faz sucesso em Muniz Freire

Cada vez mais, a comida Japonesa vem ganhando o gosto do público brasileiro. Hoje em dia não é difícil encontrar apaixonados por esta culinária oriental. Todavia, mesmo com a popularidade, em alguns municípios ainda não há opções de restaurantes especializados. Porém, este não é o caso de Muniz Freire – ES. Mesmo sendo no interior, a cidade ganhou um restaurante que tem feito muito sucesso por lá.

Com o “Sushi Muniz Freire”, hoje a cidade conta com um restaurante 100% voltado para a culinária Japonesa, sendo um espaço aconchegante e com decoração inspirada na cultura oriental. O Hot Filadélfia é o queridinho do cardápio e também o mais indicado para os que têm vontade de experimentar comida Japonesa.

Além disso, o menu é bem completo, contando com sushi, sashimi, hossomaki, uramaki, temaki, yakisoba, massas, camarão empanado, sushi burguer, big hot, ceviche e muito mais.

Quem comanda o restaurante é o casal Tana Suiá e Marcelo Verbicário. De acordo com Tana, o maior diferencial do Sushi Muniz Freire é a comida. Segundo ela, eles recebem clientes de outras cidades e até de outros estados. “Quem prova nossa comida sempre fica com gostinho de quero mais. Eu escuto muito frases do tipo: “Quem não gosta de sushi é porque não comeu direito ou não comeu o feito por vocês.”, afirma a proprietária.

Um pouco da história do restaurante

O “Sushi Muniz Freire” começou há cerca de quatro anos, incialmente como Delivery. Após um ano trabalhando com entregas, os proprietários resolveram abrir o espaço presencial, que está de portas abertas há três anos. De acordo com Tana Suiá, foi um desafio muito grande, pois no interior o acesso à matéria-prima para o preparo da culinária Japonesa é escasso e o custo é alto.

Todavia, a proprietária conta que trabalha com fornecedores e que foi atrás para procurar os que atendem com a qualidade impecável que esta culinária exige. “Temos nosso público desde o início e um grande volume na faixa etária entre 3 e 15 anos. Os mais jovens são mais curiosos e mais abertos para experimentar o novo.”, diz Tana.

Serviço

Sushi Muniz Freire

📍 Rua Américo Mignone 158/l Loja 3 – Centro, Muniz Freire – ES

Instagram: @sushimunizfreire

