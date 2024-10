Restaurante japonês em Cachoeiro tem rodízio à la carte e promoções imperdíveis

Se você é amante da culinária japonesa e está em busca de uma experiência gastronômica única em Cachoeiro de Itapemirim, o Doki Sushi é o destino certo. Com um rodízio à la carte que oferece pratos frescos e saborosos, o restaurante tem conquistado cada vez mais fãs na região. Liderado pelos sócios Rogélio de Sousa, Ivane Rezende e Pedro Henrique Rezende, o local combina qualidade, ambiente acolhedor e promoções frequentes que agradam todos os paladares.

No Doki Sushi, a qualidade dos ingredientes é a estrela do cardápio. Assim, o grande diferencial é o rodízio à la carte, repleto de opções tradicionais e contemporâneas da culinária japonesa. Desta forma, os clientes podem se deliciar com uma variedade de pratos, sempre preparados com produtos frescos e selecionados. Além disso, o Doki conta com opções para quem não curte comida japonesa, como pratos à base de filet mignon.

“Todos os rodízios de Cachoeiro são no formato self-service e por isso quisemos inovar. No rodízio à la carte, os clientes escolhem seus pratos favoritos e experimentam novas combinações. Tudo com a garantia de que cada item é preparado na hora, preservando o frescor e o sabor característico da comida japonesa”, ressalta Ivane.

Promoções e vantagens para os clientes

Uma das marcas registradas do Doki Sushi são as promoções, que tornam a experiência ainda mais acessível e convidativa. Por exemplo, uma vez por semana o restaurante faz uma promoção no rodízio, e também oferece descontos nos cinco pratos mais vendidos, os Top 5. Além disso, realiza promoções em datas comemorativas, sempre buscando oportunidades para que os clientes possam aproveitar o melhor da culinária japonesa sem pesar no bolso.

O ambiente do Doki Sushi é um capítulo à parte. Decorado com elementos que remetem à cultura japonesa, o restaurante é um espaço aconchegante e bem planejado. Ou seja, ideal para encontros românticos, reuniões de família ou jantares entre amigos. A atmosfera é relaxante, e o atendimento é sempre cordial, garantindo uma experiência completa.

Doki Sushi: referência em restaurante japonês em Cachoeiro

Além da qualidade dos pratos e das promoções, o Doki Sushi se destaca pelo seu compromisso em oferecer uma experiência gastronômica de alto nível. O frescor dos ingredientes, a variedade do cardápio e o cuidado com cada detalhe do atendimento fazem do Doki uma referência quando o assunto é restaurante japonês em Cachoeiro.

Conheça o Doki Sushi

Endereço: Rua Ildefonso Vianna, 18, independência, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Telefone: (28) 3015-8056

Instagram: @doki_sushi