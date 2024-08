Restaurante une sabor e diversão em um paraíso verde em Vargem Alta

Um ambiente agradável, com estilo rústico e acolhedor, bem no meio da mata, com enorme área verde e muito ar puro. Assim é o Restaurante Vale da Mata, localizado a poucos metros do centro de Vargem Alta.

Liderado por Adriana Grillo e Leone Piassarolo, o local tem sido um dos destinos mais procurados por quem deseja conciliar uma boa comida com valiosos momentos de descanso e lazer em família. Um dos atrativos é a excelente infraestrutura, localizada em uma extensa área verde.

Além do salão principal, o restaurante dispõe de mesas ao ar livre, playground para os pequenos, muitas redes, uma mini tirolesa e trilha ecológica. Além disso, o espaço é Pet Friendly. “Temos opção para a família inteira. O restaurante Vale da Mata é um ótimo local para passar o dia se divertindo”, ressalta a empresária.

Ainda de acordo com Adriana, os clientes não pagam taxa para entrar no restaurante e podem desfrutar de todos as comodidades sem custo extra.

A grande estrela do Vale da Mata sem dúvidas é a saborosa e variada comida caseira, preparada no fogão a lenha. Entre as inúmeras opções, tem a tradicional galinha caipira e a costelinha de porco curtida na banha, que fazem grande sucesso. E logo após o almoço os clientes ainda podem desfrutar de variadas e deliciosas sobremesas frescas. São oferecidos vários tipos de doces, com destaque para a torta de café, que é uma das estrelas da casa.

O Restaurante Vale da Mata abre aos sábados, domingos e feriados para o almoço, de 10h30h às 16. Aos sábados serve uma saborosa picanha na chapa com queijo da roça. Já aos domingos e feriados conta com self-service no fogão a lenha com churrasco.

Conheça o restaurante Vale da Mata em Vargem Alta

Endereço: Rua Latino Moreira, Centro, Vargem Alta – ES

Telefone: (28) 99930-8089

Instagram: @restaurante_vale_da_mata_