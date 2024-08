Restaurantes que todo apaixonado por frutos do mar deve conhecer em Cachoeiro

Você está procurando um restaurante em Cachoeiro que ofereça pratos especiais à base de frutos do mar? Se sim, você veio ao lugar certo!

Apesar de não estar à beira-mar, é possível desfrutar de deliciosos pratos à base de frutos do mar na cidade de Cachoeiro. Peixe, camarão, lula, polvo e outras iguarias marítimas assumem o papel principal em variadas criações culinárias de diferentes restaurantes da cidade.

Nesse sentido, o Guia A preparou uma lista com os melhores locais para quem é apaixonado por essa gastronomia. Sendo assim, venha descobrir onde encontrar um ambiente perfeito para saborear bons pratos e criar memórias incríveis.

Endereço: Avenida Beira Rio, 496, Guandu

Funcionamento: Terça a sexta de 18h às 22h / Sábado 11h às 15h e 18h às 22h / Domingo 10h30 às 15h

Contato: (28) 3518-1953

Instagram: @katatasgourmet

Endereço: Rua Clemente Sartório, 33 – IBC

Funcionamento: Terça a sábado de 18h às 23h30 / Domingo de 11h às 15h

Contato: (28) 3511-8462 / 99969-9467

Instagram: @paneladebarroretro

Endereço: Rua Dona Clarice Toledo de Carvalho, 64, Paraíso

Funcionamento: Terça a sexta de 18h as 0h / Sábado de 11h às 15h e de 18h às 0h / Domingo de 11h às 15h

Contato: (28) 3522-1102/28 99952-7202

Instagram: @bistrocachoeiro

Endereço: Rua Maurílio Coelho, 138, Ilha da Luz,

Funcionamento: Terça a Domingo de 18h às 23h

Contato: (28) 3522-9515

Instagram: @companhiadasmassas

