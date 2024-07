Sete restaurantes com ótimas áreas kids em Cachoeiro

Dicas de restaurante com área kids em Cachoeiro! Você está procurando um restaurante em Cachoeiro que ofereça uma área especial para as crianças? Se sim, você veio ao lugar certo!

Nada melhor do que aproveitar uma saborosa refeição enquanto seus filhos se divertem em um espaço seguro e acolhedor. Sendo assim, o Guia A preparou uma lista com sete bares e restaurantes com ótimas áreas kids em Cachoeiro. Esses espaços garantem uma experiência agradável e sem preocupações para toda a família.

Descubra onde encontrar um ambiente perfeito para saborear bons pratos e proporcionar momentos inesquecíveis para os pequenos.

Restaurantes com área kids em Cachoeiro:

Rinkão Restaurante

Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Horário de Funcionamento: 10h às 15h e de 17h30 às 23h

Contato: (28) 99931-5965

Instagram: @rinkaorestaurante

Brazão

Endereço: Avenida Beira Rio, 317, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Funcionamento: Segunda a Sábado de 17h30 às 23h30

Contato: (28) 99949-0015

Instagram: @brazaooficial

Foto: Divulgação

Churrascaria Rio Grande

Endereço: Avenida Beira Rio, 463, Guandu, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Funcionamento: Todos os dias de 11h às 15h / segunda a sábado de 18h às 23h

Contato: (28) 99272-5646

Instagram: @hotelechurrascariariogrande

Hora Extra

Endereço: Rua João Sasso, 134, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Funcionamento: 17h às 01h

Contato: (28) 99967-2381

Instagram: @barhextra

Go Back Churrascaria

Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 90, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Funcionamento: Terça a Domingo 18h às 23h30

Contato: (28) 99987-7169

Instagram: @gobackchurrascaria

Bom Gosto

Endereço: Rua João Sasso, 01, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Funcionamento: Segunda a sábado de 17h30 à 00h

Contato: (28) 99988-8080

Instagram: @barbomgostocachoeiro

Kikos Pizzaria

Endereço: Rua Amélia Molinaroli Giró, 1-125, São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Funcionamento: Terça à Domingo 18h as 00h

Contato: (28) 99956-1886

Instagram: @kikospizzaria.saogeraldo