Tempero especial com vista para belíssimas piscinas naturais em Anchieta

Desde 1999, o Quiosque do Pitanga tem sido um refúgio para quem busca uma experiência única à beira-mar em Castelhanos, balneário de Anchieta. A história começou quando Cláudio e Sônia, em busca de uma vida mais tranquila e próxima ao mar, decidiram se estabelecer em frente às belas piscinas naturais da região. O conceito sempre foi simples: proporcionar uma experiência gastronômica diferenciada, com pratos preparados de maneira especial, fugindo do habitual.

Com o tempo, o Quiosque do Pitanga conquistou amigos, clientes fiéis e o reconhecimento gastronômico. Entre os destaques, o quibe, eleito o melhor do Espírito Santo, se tornou uma iguaria imperdível para quem visita o local. Além disso, pratos como o camarão no coco e no abacaxi, antes pouco conhecidos, ganharam fama por sua originalidade e sabor inconfundível.

Onde a gastronomia encontra o charme à beira-mar

O sucesso foi tanto que, em 2020, surgiu a necessidade de expandir. Assim nasceu o Restaurante Pitanga, que oferece uma estrutura rústica, descontraída e aberta, ideal para quem deseja desfrutar de uma refeição em um ambiente acolhedor. Localizado em frente às piscinas naturais em Anchieta, o restaurante oferece uma experiência agradável, especialmente para famílias que buscam um dia tranquilo na praia.

Com foco em frutos do mar, o cardápio do restaurante traz pratos tradicionais do Sul do Espírito Santo, com destaque para o famoso camarão no coco, uma verdadeira especialidade da casa. Além disso, para acompanhar, há uma seleção de cervejas e drinks que complementam a refeição de forma despretensiosa.

Portanto, se você estiver em Castelhanos, não deixe de visitar o Quiosque do Pitanga e o Restaurante Pitanga para experimentar o melhor da gastronomia local em um ambiente que mistura simplicidade e sofisticação à beira-mar.

Visite o Quiosque Pitanga

Endereço: Avenida Beira Mar, 2308 – Castelhanos, Anchieta

Telefone: (28) 99931-1876

Funcionamento: Restaurante: quinta a domingo de 11h às 17h / Quiosque: sábado e domingo de 9h às 17h

Instagram: @pitanga.castelhanos