Vai um churrasco? Confira as 10 melhores churrascarias de Cachoeiro

Você está em busca das melhores churrascarias de Cachoeiro de Itapemirim? Então separamos para você dez opções especiais. Assim você não terá como errar no momento de escolher a mais ideal para o seu estilo e comemoração.

O brasileiro ama uma boa carne. Ainda mais se for um churrasquinho de final de semana com uma cerveja bem gelada. São inúmeras formas de se preparar uma boa carne, mas o fato é que nada melhor que um bom churrasco para reunir a família, os amigos e as pessoas mais queridas em volta de uma mesa.

Sendo assim, após a leitura deste guia, certamente você estará preparado para escolher as melhores churrascarias da cidade. Acompanhe!

Quais são as 10 melhores churrascarias de Cachoeiro?

Churrascaria Rio Grande

Endereço: Avenida Beira Rio, 463, Guandu

Funcionamento: Todos os dias de 11h às 15h / segunda a sábado de 18h às 23h

Contato: (28) 99272-5646

Instagram: @hotelechurrascariariogrande

River’s Grill Churrascaria

Endereço: Avenida Beira-Rio, 221 – Guandu

Funcionamento: Terça a domingo de 11h às 15h e de 18h às 23h

Contato: (28) 3522-9101

Instagram: @riversgrill

Recanto Gaúcho

Endereço: Avenida Mauro Miranda Madureira, 464 – Coramara

Funcionamento: Segunda a sábado de 18h às 00h / Domingos de 10h30 às 16h

Contato: (28) 3517-8585

Churrascaria Rio Grande BNH

Endereço: Rua Raul Nassar, 116 – Waldir Furtado de Amorim (BNH)

Funcionamento: Todos os dias de 11h às 15h

Contato: (28) 3521-3377

Instagram: @churrascariariograndebnh

Rinkão Restaurante

Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, Amarelo

Funcionamento: 10h às 15h e de 17h30 às 23h

Contato: (28) 99931-5965

Instagram: @rinkaorestaurante

Brazão

Endereço: Avenida Beira Rio, 317, Guandu

Funcionamento: Segunda a Sábado de 17h30 às 23h30

Contato: (28) 99949-0015

Instagram: @brazaooficial

Go Back Churrascaria

Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 90, Marbrasa

Funcionamento: Terça a Domingo 18h às 23h30

Contato: (28) 99987-7169

Instagram: @gobackchurrascaria

Kikos Restaurante e Pizzaria

Endereço: Avenida Beira Rio, S/N, Guandu

Funcionamento: Todos os dias de 10h30 às 15h e de 18h às 23h40

Contato: (28) 99909-9066

Instagram: @kikospizzaria

Imperuim Churrascaria

Endereço: Rod. Engenheiro Fabiano Vivácqua, 529, Marbrasa (próx. Ao trevo da Coca-Cola)

Funcionamento: Segunda a sábado de 11h às 15h e de 17h30 às 2h / Domingo de 11h às 00h

Contato: (28) 99917-4776

Instagram: @imperiumchurrascaria

Brasa & Cia

Endereço: Avenida Alan Kardec, 120, Dr. Luiz Tinoco da Fonseca (BNH)

Funcionamento: Segunda a sábado de 10h30 às 14h e de 18h às 00h

Contato: (28) 99958-2896

Instagram: @brasaecia.cachoeiro