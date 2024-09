Veja os cinco melhores restaurantes de comida japonesa em Cachoeiro

Se você é do time que ama sushi e sashimi, não pode perder a chance de conhecer os cinco melhores restaurantes de comida japonesa em Cachoeiro!

A saber, a culinária japonesa é uma das mais populares no mundo, e Cachoeiro de Itapemirim não é exceção. Ela chegou ao Brasil com os imigrantes, conquistou os brasileiros e se adaptou ao nosso paladar, mantendo sua essência e sofisticação. Sendo assim, a gastronomia do país asiático está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros.

Assim, se fizermos um raking do tipo de culinária preferida dos brasileiros, certamente a comida japonesa garante o seu posto. Por isso, o Guia A reuniu aqui os melhores restaurantes para você se esbaldar!

Conheça os melhores restaurantes de comida japonesa em Cachoeiro:

Doki Sushi

Endereço: Rua Idelfonso Viana, 18 – Independência

Funcionamento: Segunda a sábado de 18h às 23h

Telefone: (28) 3015-8056

Instagram: @doki_sushi

Ryori

Endereço: Rua Cleber França, 110 – Independência

Funcionamento: Segunda a sábado de 18h15 às 23h

Telefone: (28) 3522-7789

Instagram: @ryoricachoeiro

Kioto

Endereço: Rua Sisypho Sardemberg, 13 – São Luiz Gonzaga

Funcionamento: Terça a domingo de 18h às 23h

Telefone: (28) 3518-1281

Instagram: @kioto.cachoeiro

Japa San 2Go

Endereço: Rua Luís Semprini, 21 – Independência

Funcionamento: Terça a domingo 18h as 23h

Telefone: (28) 3518-1281

Instagram: @japasan2gocachoeiro

King Sushi Delivery

Endereço: Avenida Bolivar de Abreu, 154 – Aquidaban (apenas delivery)

Funcionamento: Todos os dias de 17h30 às 23h

Telefone: (28) 99900-4676 / 3025-9559

Instagram: @kingsushicachoeiro