Verão em Guarapari? Veja 3 restaurantes para conhecer na cidade

A estação mais aguardada do ano chegou e com ela também chegam muitos turistas ao Espírito Santo. Entre os destinos “queridinhos” para o verão no estado está Guarapari, com suas belas e infinitas praias. Então, quem vai passar os dias de folga nesta amada cidade pode aproveitar as dicas de 3 restaurantes imperdíveis para conhecer por lá. Confira:

1 – Ika Poke: Este é um delicioso restaurante de comida havaiana à beira-mar em Guarapari. O local recebe desde crianças até idosos, num ambiente onde diversos estilos se encontram. Você pode acessar o cardápio do Ika Poke clicando aqui. Além disso, você pode conferir todos os detalhes de funcionamento do restaurante através do Instagram.

2 – Kebab´s Praia: O restaurante fica localizado ao final da Praia do Morro, uma das mais queridas de Guarapari e do estado. Sendo assim, além de tudo, o local entrega uma vista espetacular. O cardápio é variado e oferece diversas opções, desde entradas até pratos principais e sobremesas. Além disso, o menu de pizzas é um dos destaques da casa. Confira o cardápio completo aqui.

3 – Sabores Café e Bistrô: O Sabores é um restaurante que fica localizado no Centro da cidade. A localização está muito próxima de algumas das principais praias de Guarapari, como a Praia das Castanheiras e a Praia da Areia Preta. Além da ótima localização, o cardápio é super completo com opções de cafeteria e também pratos para almoço e jantar.