Você vai se surpreender com este restaurante à beira-mar em Guarapari

Se você está em Guarapari – ES ou pretende visitar a cidade nos próximos dias, já anota a dica deste restaurante que com certeza está entre os melhores da cidade. O Kebab´s praia fica localizado ao final da Praia do Morro, uma das mais queridas de Guarapari e do estado. Sendo assim, além de tudo, o restaurante entrega uma vista espetacular.

Aliás, o momento do pôr do sol dá um charme a mais ao lugar, como é possível ver na foto. Isto também é possível porque o ambiente do Kebab´s Praia é todo aberto, com mesas externas e com uma decoração bem propícia para o local praiano. A estrutura do restaurante fica exatamente em cima da areia da Praia do Morro.

Assim, juntando com as delícias do cardápio, você pode ter um almoço ou jantar perfeito em Guarapari. O restaurante oferece diversas opções, desde entradas até pratos principais e sobremesas. Além disso, o menu de pizzas é um dos destaques da casa e um dos sabores que chamam atenção é a Pizza Mediterrânea, que vem com camarões gigantes.

Os drinks do restaurante também não deixam a desejar e você pode escolher entre alcoólicos e sem álcool, chopps, vinhos e muito mais. São opções irresistíveis para todos os gostos, em um ambiente aconchegante e agradável. Confira o cardápio completo aqui.

Serviço – Restaurante em Guarapari

📍Kebab’s Praia: Avenida Beira Mar, s/n, Entrada Morro da Pescaria, Praia do Morro, Guarapari 29216010