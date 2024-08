Coffee Winne & Beer: Guaçuí recebe festival gastronômico no próximo mês

No próximo mês, a cidade mais charmosa do Caparaó capixaba recebe mais um evento que promete movimentar a região. O Coffee Winne & Beer é um festival de sabores que reúne gastronomia, música e bebidas de qualidade. A data está marcada para os dias 05, 06, 07 e 08 de setembro e o local será o Centro de Eventos de Guaçuí.

A praça gastronômica vai oferecer diversas opções de comidas para todos os gostos. Todavia, o evento também terá um foco em bebidas especiais. Como o nome já diz, “Café, Vinho e Cerveja” não vai faltar. Além disso, a programação de sexta-feira (06), sábado (07) e domingo (08) inclui diferentes bandas, sendo que a entrada do Festival é 100% gratuita.

A 1ª edição do Coffee Winne & Beer aconteceu no último ano, em Pedra Menina – ES. De acordo com o Diretor do GFC Eventos, Elias Carvalho, a edição passada foi um sucesso. “Essa edição a gente trouxe para Guaçuí para alegrar o feriado da Independência. É um Festival que reúne gastronomia, vinho, cerveja, espaço para as crianças. Então é um festival para toda a família.”, afirma Elias.

Além da realização do GFC Eventos, o Festival Coffee Winne & Beer conta com apoio da ADERES (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo) e do Governo do Estado do Espirito Santo.

Coffee Winne & Beer

Festival Gastronômico do Caparaó

Data: 05, 06, 07 e 08 de setembro

Local: Centro de Eventos de Guaçuí – ES

Centro de Eventos de Guaçuí – ES Entrada gratuita