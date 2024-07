Festa Flash Back: uma noite mágica na véspera do dia dos pais em Guaçuí

O restaurante Linus & Casa da Prata, em Guaçuí, realiza no próximo dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais, a segunda edição da Festa Flash Back. Uma noite mágica, em clima de nostalgia, reunindo os grandes sucessos que embalaram os anos 70, 80, 90 e 2000.

Realizado pela primeira vez no ano passado, o baile dançante foi um grande sucesso, agradando em cheio o público participante. Sendo assim, o Linus & Casa da Prata se prepara para repetir a dose.

A grande atração da Festa Flash Back é a banda Os Pholhas. Com 55 anos de carreira, com hits que marcaram várias gerações, a clássica banda Pholhas se estabeleceu como um dos grandes nomes do cenário Pop nacional. O show reunirá os grandes clássicos que nunca deixaram de tocar nas principais rádios do Brasil.

No repertório, além das já conhecidas canções autorais, como as baladas românticas “Shadow of Love” e “My First Girl”, serão apresentados outros sucessos que também ficaram conhecidos com os Pholhas. Da mesma forma, é o caso de canções de artistas como Elvis Presley, Bee Gees, Creedence, Rolling Stones, Beatles, entre outras bandas das décadas de 1960 e 1970.

E, assim como na primeira edição, a festa também terá a presença da DJ Manu, arrasando com os hits que embalaram inúmeras pistas de dança e todo Brasil e também no exterior!

Além disso, os ambientes do Linus e da Casa da Prata serão decorados com elementos que remetem cada década, proporcionando uma experiência imersiva e envolvente. Sendo assim, junte sua família e comemore a véspera do Dia dos Pais na Festa Flash Back!

Ingressos

A venda de ingressos para essa noite mágica já começou. E se você não quer ficar de fora da Festa Flash Back, basta adquirir o ingresso em um dos pontos físicos. Por fim, outra opção é comprar pelo site Lebillet.com.br

Serviço – Festa Flash Back

Dia: 10/08/24

Local: Linus e Casa da Prata – Distrito da Prata, a 11 km de Guaçuí

Pontos de venda em Guaçuí: Linus e Casa da Prata – Distrito da Prata 11km de Guaçuí / ⁠GFC Eventos – Rua Irmãos Fernandes, n° 59, Bela Vista / ⁠Linus Sushi – Av. Espírito Santo, 107 – Centro

Ou on-line pelo site: Lebillet.com.br

Valor: a partir de R$ 90

Mais informações via WhatsApp: (28) 99916-0396