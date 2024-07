ForróBobó: festival terá forró pé de serra e pratos a partir de R$ 10

Começa nesta sexta-feira (19) e segue até o domingo (21) a 16ª edição do festival gastronômico e cultural ForróBobó, no balneário de Iriri, Anchieta. A estrela do cardápio é o tradicional bobó de camarão. Entretanto, ele será servido em várias versões.

O evento acontece na Praça de Eventos da Praia Costa Azul, com entrada gratuita. De acordo com o Chef Gilson Surrage, a iniciativa surgiu para promover releituras do bobó de camarão, prato considerado um símbolo do balneário.

Assim, serão servidos oito sabores de bobó, que vão desde o tradicional, feito de aipim, até os de fruta-pão, banana-da-terra, abóbora, batata-doce, inhame e batata-baroa. Da mesma forma, para aquelas pessoas que possuem intolerância a camarão, haverá a opção de bobó de frango. Tudo isso no ritmo do forró pé de serra.

De acordo com a organização, cerca de 30 mil pessoas devem passar pelo balneário durante os três dias de evento. O festival reúne 12 restaurantes de Iriri e, além do prato principal, também haverá petiscos, como frango a passarinho, batata frita, pastel e camarão crocante, além de hambúrguer, doces e cerveja artesanal.

Preços atrativos

O Chef Gilson Surrage explica que a Associação Iriri Vivo realiza o evento com a ajuda de voluntários. O objetivo é fortalecer o caixa para realização de outro evento, o Festival Capixaba de Frutos do Mar.

Segundo ele, todos os pratos e petiscos são comercializados com preços atrativos, que prometem agradar todo o público. Desta forma, o público encontrará opções a partir de R$ 10 a R$ 100, em média.

Para degustar o bobó, o público poderá adquirir a panelinha de barro, pintada à mão, no valor de R$ 40. “Adquirindo uma panelinha, que posteriormente servirá como lembrança do evento, o cliente tem direito a uma porção de bobó”, ressalta Gilson.

Além de uma gastronomia de primeira, o festival também terá uma animada programação musical. Entre as bandas de forró, haverá show com o renomado Trio Fogumano, trazendo alegria e animação diretamente de Itaúnas, berço do forró nacional.

Programação ForróBobó em Iriri

𝟏𝟗 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐥𝐡𝐨 – 𝐒𝐞𝐱𝐭𝐚-𝐟𝐞𝐢𝐫𝐚



17h – Abertura da Praça Gastronômica e Artesanato;



19h – Quadrilha Arraiá da Juventude;



20h – Aula show com chef Gilson Surrage e Davi Pires, apresentando a receita bobó de camarão, coroado com camarão VG;



20h30 – Show com Forró Raiz;



23h – Show com Trio Maracá;



01h – Encerramento do evento.



𝟐𝟎 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐥𝐡𝐨 – 𝐒á𝐛𝐚𝐝𝐨



17h – Abertura da Praça Gastronômica e Artesanato;



19h – Nossa Animada Quadrilha;



20h – Show com Trio Lubião;



22h – Show com Preta e Branca; (Neynha Vieira e Liliajane Malmann) e participação especial Xiru do Sul o Rei do Vaneirão;



01h – Encerramento do evento.



𝟐𝟏 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐥𝐡𝐨 – 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨



17h – Abertura da Praça Gastronômica e Artesanato;



19h – Show com Hudson Xavier;



22h – Encerramento do evento.