1ª “bicicleta de trilho” do Brasil foi produzida por capixaba e estreada no ES

Robson Barreto, 65 anos, é eletrotécnico e mora em Vila Velha – ES. Contudo, foi realizando um trabalho de manutenção elétrica na região serrana do estado que ele voltou a ter contato com uma paixão de família: as ferrovias. Assim, surgiu o RailBike, que pode ser traduzido para “bicicleta de trilho”.

As ferrovias faziam parte das histórias e das memórias de Robson, já que o pai e o avô eram ferroviários. Após retomar esse contato com os trilhos, agora na vida adulta, ele sentiu vontade de resgatar a memória cultural deste patrimônio histórico que está desativado em muitos lugares. Assim nasceu a ideia de implantar aqui um transporte turístico que já existe em outras partes do mundo, a chamada “bicicleta de trilho”.

A ideia surgiu há cerca de 2 anos, mas somente há 1 ano tomou forma. Junto com o cunhado Luiz Cláudio Marques, que é serralheiro e também residente em Vila Velha, Robson começou a construir o MVP – mínimo projeto viável (um veículo movido a pedal, com rodas de ferro, 6 lugares, cinto de segurança e freio hidráulico).

Nessa fase experimental, eles percorreram vários trechos da antiga linha férrea nas montanhas capixabas (Viana, Domingos Martins, Marechal Floriano, Araguaia e Matilde). De acordo com Robson, a experiência em meio a natureza é única e as paisagens existentes nas montanhas capixabas são exuberantes.

Funcionamento

Para movimentar a “bicicleta de trilho” basta pedalar! Na última semana, o veículo RailBike Brasil ficou à disposição de moradores e visitantes de Marechal Floriano, onde diversas pessoas puderam ter a experiência de andar no veículo em um trecho da antiga linha férrea entre a Estação Ferroviária – hoje Museu da Imigração – até o CMEI Vovó Fernandina, no Centro.

“A ideia é possibilitar aos turistas uma nova forma de diversão, uma experiência em meio a natureza resgatando a memória cultural do patrimônio ferroviário e, geração de emprego e renda, uma vez que, pretendemos realizar um projeto junto às prefeituras e comunidades com o intuito de alavancar o turismo no território.”, pontua Robson.

Para o funcionamento frequente em Marechal Floriano e também em outras regiões, o RailBike está passando pela fase de testes e avaliações. Acompanhe o Instagram para ficar por dentro das novidades e também conferir quando o veículo vai estar mais perto de você.