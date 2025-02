3 lugares para você assistir ao pôr do sol no Espírito Santo

Se você é daqueles que ama contemplar o céu se transformando ao entardecer, precisa conhecer esses três lugares incríveis no Espírito Santo para apreciar um pôr do sol inesquecível.

Cada um deles tem um charme especial e proporciona uma vista de tirar o fôlego. E existe até um nome pra esse hobby, você sabia?

Pessoas que são apaixonadas por pôr do sol podem ser chamadas de “opoftófilas“. O termo vem do grego, onde “opo” significa pôr do sol e “filia” indica amor ou afinidade! Legal né?

Por isso, preparamos esses lugares para os apaixonados de plantão. Confira!

1. Morro do Moreno – Vila Velha

O Morro do Moreno é um dos pontos turísticos mais icônicos de Vila Velha e, sem dúvida, um dos melhores lugares para assistir ao pôr do sol no Espírito Santo. Do alto, a vista panorâmica abraça a Terceira Ponte, a cidade de Vitória e o mar que reflete os tons dourados do entardecer.

Para chegar lá, você pode fazer uma trilha de nível moderado, que leva cerca de 30 a 40 minutos, ou subir de carro até um certo ponto. O esforço vale a pena, pois a experiência de ver o sol se despedindo por trás da capital capixaba é indescritível.

Foto: Pé na estrada

2. Mirante da Igrejinha – Piúma

Piúma é um destino charmoso do litoral sul capixaba que está ganhando uma enorme visibilidade. O Mirante da Igrejinha é um dos melhores pontos para ver o sol se pôr. De lá, dá para admirar a cidade, a Ilha do Gambá e o mar ganhando tons vibrantes ao final do dia!

Foto: Fb Piuma

3. Pico dos Três Pontões – Afonso Cláudio

Para quem curte aventura, o Pico dos Três Pontões é um dos lugares mais incríveis para assistir ao pôr do sol. O visual é de tirar o fôlego, com montanhas que parecem tocar o céu e um horizonte infinito. O acesso exige uma trilha desafiadora, mas a recompensa é indescritível.

Foto: Naokiarima

Dica extra: prepare a câmera e o coração

Independentemente do destino escolhido, uma coisa é certa: esses pores do sol vão te proporcionar memórias inesquecíveis! Então, não esqueça de levar o celular ou a câmera para registrar cada instante e, claro, nos marque no Instagram! Queremos te ver!

Curtiu as dicas? Agora é só escolher seu lugar preferido e se preparar para um fim de tarde inesquecível no Espírito Santo

