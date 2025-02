3 hotéis fazenda no Espírito Santo para conhecer em 2025

Fala meus turisteiros!

Se você é apaixonado por locais e refúgios longe da correria da cidade, respirar ar puro e relaxar em meio à natureza, trazemos sugestões perfeitas para vocês!

No Espírito Santo, existem lugares incríveis que oferecem conforto, boa comida e aquele clima aconchegante de interior.

Então, já separa o final de semana ou aquele feriadão e vem escolher qual hotel fazenda combina mais com você!

1. Hotel Fazenda China Park – Domingos Martins

Em primeiro lugar, se a ideia é unir descanso e diversão, o China Park, em Domingos Martins, é o lugar certo! Esse hotel-fazenda tem uma estrutura completa com chalés confortáveis, piscinas naturais, parque aquático e até um teleférico com vista panorâmica das montanhas capixabas. Para quem curte aventura, tem tirolesa, trilhas ecológicas e pescaria. E claro, a comida típica da região é um show à parte neste hotel fazenda no Espírito Santo!

Destaques:

Parque aquático e teleférico com vista para as montanhas

Atividades ao ar livre, incluindo trilhas e tirolesa

Gastronomia capixaba de dar água na boca

Foto: China Park Hotel

2. Hotel Fazenda Vale das Cachoeiras – Alfredo Chaves

Do mesmo modo, se o que você busca é um refúgio cercado por cachoeiras e muito verde, o Hotel Fazenda Vale das Cachoeiras, em Alfredo Chaves, é uma excelente opção. O local é perfeito para quem ama ecoturismo, oferecendo trilhas, piscinas naturais e até passeios de boia-cross pelo rio. Além disso, a culinária caseira é um verdadeiro convite para desacelerar e aproveitar a tranquilidade de um hotel fazenda no Espírito Santo.

Destaques:

Cachoeiras e piscinas naturais para momentos de descanso

Trilhas ecológicas que conectam os visitantes à natureza

Pratos típicos preparados com ingredientes frescos da região

Foto: Hotel Fazenda Vale das Cachoeiras

3 – Hotel fazenda Monte Verde Golf & Resort – Vargem Alta

Assim também, se você quer um hotel-fazenda mais sofisticado, o Monte Verde Golf & Resort em Vargem Alta é uma excelente escolha. Com uma vista de tirar o fôlego, o local combina charme rústico com requinte, oferecendo spa, campo de golfe, passeios de quadriciclo e muito mais. Por exemplo, ele é ideal para quem busca um ambiente exclusivo e relaxante em um hotel fazenda no Espírito Santo!

Destaques:

Campo de golfe para os amantes do esporte

Spa e espaços de bem-estar para um descanso completo

Chalés aconchegantes com uma vista deslumbrante das montanhas

Foto: Daniela Cascardo

Portanto, agora que você já conhece esses três paraísos no Espírito Santo, que tal planejar a sua próxima estadia em um hotel fazenda no Espírito Santo? Então, escolha seu favorito, aproveite o melhor da natureza capixaba, e não esqueça de nos marcar no Instagram!

