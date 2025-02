5 destinos no Espírito Santo para viajar de carro no final de semana

Fala turisteiros!

Cadê aqueles que não dispensam uma diversão em família e uma road trip? Que tal descobrir destinos para viajar de carro no Espírito Santo e dar uma escapada da rotina sem precisar viajar por horas?

O Espírito Santo tem opções perfeitas para um bate-e-volta, combinando natureza, cultura e gastronomia. Confira os cinco destinos para viajar de carro no Espírito Santo que preparamos como sugestão!

1. Serra do Caparaó – aventura e paisagens deslumbrantes

A cerca de 220 km de Vitória, a Serra do Caparaó é um refúgio para quem ama montanhas e trilhas. O destaque é o Parque Nacional do Caparaó, onde é possível iniciar a subida ao Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil. Para quem prefere algo mais tranquilo, a região oferece cachoeiras e mirantes espetaculares. Este é um dos destinos para viajar de carro Espírito Santo mais procurados.

Foto: rafa.lobatto

2. Conceição da Barra – tradição e belezas naturais

Um dos destinos mais autênticos do estado, Conceição da Barra está a 260 km da capital e é um mergulho na cultura capixaba. A cidade preserva a tradição do Ticumbi, manifestação folclórica única, e tem praias extensas e desertas para quem busca sossego, como a Praia de Itaúnas e a Praia do Farol.

Foto: Pref de Conceição da Barra

3. Pancas – o paraíso do turismo de aventura

Localizada a 180 km de Vitória, Pancas está ficando famosa nas redes! Nossa Capadócia Capixaba, surpreende com suas formações rochosas gigantes, conhecidas como pontões. O destino é perfeito para escaladas, voo de balão, voo livre e trilhas com vistas incríveis. A região também é um dos melhores locais do estado para observar a fauna e flora do Espírito Santo.

Foto: Sebrae

4. Vargem Alta – clima de fazenda e charme do interior

Se você busca um destino com aquele clima de fazenda, Vargem Alta é uma excelente escolha. A cidade, situada na região serrana do Espírito Santo, oferece propriedades rurais que servem delícias da culinária local, além de paisagens incríveis das montanhas capixabas. Perfeito para um dia de descanso e imersão na natureza!

Foto: Descubra o ES

5. Iriri – um refúgio tranquilo à beira-mar

A pequena vila de Iriri, localizada no município de Anchieta e a apenas 90 km de Vitória, é um destino charmoso e tranquilo. Com praias paradisíacas, águas cristalinas e ótimos restaurantes à beira-mar, Iriri é o lugar perfeito para quem busca sossego e uma gastronomia impecável. É um dos destinos para viajar de carro mais relaxantes no Espírito Santo.

Foto: Terra Capixaba

Agora é só escolher o destino e pegar a estrada! Qual desses destinos para viajar de carro Espírito Santo você vai explorar primeiro? Não esquece de nos marcar no Instagram!