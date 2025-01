A casa caiu? Descubra ponto turístico inusitado no Norte do ES

A Ilha de Guriri, em São Mateus, guarda uma atração única e surpreendente: uma casa invertida, com o telhado tocando o solo. Conhecida como “casa de cabeça para baixo”, ela foi criada há seis anos pelo pedreiro aposentado Valdevino Miguel da Silva. O local, com seu estilo excêntrico, rapidamente se tornou um ponto turístico e atrai visitantes todos os dias.

De acordo com Valdevino, após se aposentar, ele resolveu fazer uma coisa diferente. Foi então que decidiu fazer uma casa de cabeça para baixo!

A casa, com dois andares, fica ao lado da residência onde Valdevino mora com a esposa. E vale a pena ressaltar que ele se dedicou aos detalhes, e até a casinha do cachorro está invertida. Na lateral da casa, há até uma bicicleta apoiada, como se fosse parte do cenário.

A chaminé e até a caixa d’água também se apoiam no chão, para dar sustentação à construção. As janelas e as portas ficam no alto da casa, também na posição invertida. E como a porta é apenas um “enfeite”, sem serventia, ela fica na parte de trás.

A entrada da casa na casa de cabeça para baixo é pelos fundos. No primeiro andar, há uma sala, banheiro, copa e cozinha. O mais surpreendente é que tudo dentro está literalmente de cabeça para baixo! Objetos, móveis e acessórios parecem estar suspensos no teto, criando uma sensação de que as fotos foram tiradas ao contrário.

O segundo andar abriga duas suítes: uma de casal e outra para um casal de filhos. Novamente, assim como no primeiro andar, tudo fica de cabeça para baixo. Os vasos sanitários, por exemplo, ficam acima da cabeça dos visitantes, deixando o ambiente ainda mais inusitado.

Visite a casa de cabeça para baixo

A “Casa de Cabeça para Baixo” está localizada no Loteamento Mar Aberto, na Ilha de Guriri. As visitas acontecem todos os dias, das 8h às 18h. A entrada custa apenas R$ 5.