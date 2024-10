Bustour garante vista privilegiada dos melhores pontos turísticos da Grande Vitória

Se você está em busca de uma maneira única de explorar as belezas de Vitória e Vila Velha, o Bustour é a melhor opção para turistas e moradores. O ônibus panorâmico de 49 lugares, oferece uma jornada incrível pelos principais pontos turísticos das duas cidades. Oferecendo, dessa forma, vistas de tirar o fôlego e paradas estratégicas para aproveitar ao máximo cada lugar.

Um dia inteiro de aventuras

O roteiro do Bustour dura o dia inteiro, com saída às 8h e retorno por volta de 16h30, às quartas e sábados. Ao longo do percurso, você vai aproveitar paradas de 20 a 40 minutos, dependendo da atração visitada. Além disso, o roteiro inclui uma pausa mais longa, de 1h30, para o almoço. Um passeio pensado para quem quer viver a cultura e as paisagens capixabas de forma confortável e completa.

O embarque no Ônibus Turístico Capixaba acontece em frente o quiosque 1 da Praia de Camburi, próximo ao Píer de Iemanjá, em Vitória. Da mesma forma, o desembarque é realizado no mesmo local, por volta das 16h30 horas.

Foto: Divulgação Setur

Roteiro: as maravilhas de Vitória e Vila Velha

O passeio percorre as principais avenidas de Vitória, com parada na Basílica de Santo Antônio, de onde se pode admirar uma vista privilegiada da Ilha de Vitória. Além disso, Bustour visita a histórica Cidade Alta, onde você pode explorar a imponente Catedral Metropolitana e outros monumentos. Para o almoço, o destino é o charmoso Hortomercado.

Durante a travessia pela icônica 3ª Ponte, o tour proporciona uma vista espetacular do cartão-postal do Espírito Santo: o Convento da Penha. Já em Vila Velha, o ônibus percorre as avenidas principais e as famosas praias, como a Praia da Costa. Além disso, o passeio ainda inclui uma parada no encantador Farol de Santa Luzia.

Foto: Reprodução / Blog Tem que ir

Abaixo roteiro com locais que o ônibus passa e locais que há parada para visitação:

Píer de Iemanjá Orla da Praia de Camburi – Vitória

Terceira Ponte

Orla da Praia da Costa – Vila Velha

Farol Santa Luzia (local com parada para visitação)

Convento da Penha (local com parada para visitação)

Hortomercado (local com parada para visitação)

Catedral Metropolitana de Vitória (local com parada para visitação)

Palácio Anchieta (local com parada para visitação)

Espaço Baleia Jubarte (local com parada para visitação)

Dicas para aproveitar o passeio no Bustour

Para curtir essa experiência ao máximo, recomenda-se levar protetor solar, boné ou viseira e usar roupas leves e confortáveis. Roupas de banho não são aconselháveis. O Bustour, uma iniciativa da empresa Capixaba Turismo, que oferece uma forma prática e divertida de explorar o melhor das cidades.

O veículo tem 49 lugares disponíveis, inclusive para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. O passeio no Capixaba Bustour custa R$95,00 por pessoa. Entretanto, crianças até 2 anos não pagam e de 3 a 5 anos pagam meia. No valor do bilhete já está incluso os ingressos do Espaço Baleia Jubarte, que faz parte do roteiro.

A saber, a melhor forma de comprar os ingressos é através do site, basta escolher a data desejada e realizar o pagamento através de cartão de crédito, Pix, PicPay ou PayPal.

Foto: Divulgação Setur

O Capixaba Bus Tour parte com os passageiros que fizeram a reserva antecipada. Portanto, se você for no local do embarque para tentar comprar o passeio na hora é bem provável que não tenha disponibilidade.

Então, não perca essa oportunidade de conhecer os encantos de Vitória e Vila Velha de um jeito totalmente novo!