Cachoeira Alta: um paraíso escondido em Cachoeiro de Itapemirim

Se você deseja curtir um momento em meio à natureza, ouvindo o canto dos pássaros, sentindo a brisa no rosto e se desconectando da rotina agitada, não precisa sair de Cachoeiro. E se você não é capixaba, pode vir para cá e se encantar com as belezas naturais da região.

Cachoeiro de Itapemirim, conhecida como a capital secreta do mundo, esconde muitas riquezas naturais. A Cachoeira Alta é uma dessas joias, oferecendo um cenário exuberante e uma experiência única para os visitantes.

Localizada no distrito de São Vicente, em uma propriedade particular, da família Andrade, a Cachoeira Alta é um verdadeiro paraíso preservado. Com uma queda d’água de incríveis 100 metros de altura, essa cachoeira forma uma prainha ao seu redor, perfeita para um banho refrescante.

A Cachoeira Alta é uma das maiores cachoeiras do Espírito Santo, sendo, desta forma, um destino ideal para a prática de rapel e escalada. Já para quem busca relaxar, o local oferece um ambiente tranquilo para um mergulho nas águas cristalinas.

Contudo, para aqueles que desejam prolongar a estadia, o local oferece uma área de camping. E, de acordo com um dos proprietários, em breve haverá a inauguração de chalés para hospedagem.

Informações úteis para a visita

A Cachoeira Alta está aberta aos visitantes nos finais de semana e feriados, das 8h às 17h. A entrada custa R$ 10,00 por pessoa. A estrutura do local é simples, mas funcional, com estacionamento, bancos, mesas, três banheiros e Wi-fi. Além disso, há um bar que oferece salgados, petiscos e bebidas. Os visitantes podem levar lanches de casa, porém, as bebidas devem ser adquiridas no local e embalagens de vidro são proibidas.

Há dois caminhos principais para chegar até São Vicente, e a entrada do parque é bem sinalizada e acessível.

Um cenário perfeito para fotos incríveis

A poucos metros da entrada, você encontrará um impressionante paredão rochoso com uma queda d’água de 100 metros. Apesar do volume de água não ser intenso, a cascata é graciosa e delicada, criando um cenário perfeito para registrar momentos inesquecíveis no Instagram. A profundidade na margem é segura para crianças, e os respingos da queda d’água proporcionam uma sensação revigorante.

Então, prepare sua câmera, seus lanches e venha descobrir a beleza singular da Cachoeira Alta. Seja para uma aventura radical ou um momento de paz e relaxamento, esse destino em Cachoeiro promete renovar sua alma e proporcionar memórias inesquecíveis.

Visite a Cachoeira Alta

Endereço: ES 486, Km 34, entrada pela Usina São Miguel, no distrito de São Vicente – Cachoeiro de Itapemirim

Funcionamento: Finais de semana e feriados das 8h às 17h

Valor: R$ 10 por pessoa (criança até 10 anos não paga)

Instagram: @cachoeira_alta_sao_vicente

Mais informações e agendamentos: (27) 99801-1919