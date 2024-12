Cidade “queridinha” para o réveillon no ES terá 14 minutos de fogos

Faltando uma semana para a virada de ano, algumas pessoas ainda não definiram onde vão passar a noite do dia 31. Contudo, se você é daqueles que fazem questão de ver os fogos na praia, tem uma opção perfeita no Espírito Santo! Isto porque a Prefeitura de Vila Velha – ES anunciou que o show pirotécnico terá 14 minutos, com 16 pontos de fogos de artifício na orla da cidade, sendo 12 balsas e quatro pontos na areia, prometendo um réveillon inesquecível.

Além disso, a Prefeitura divulgou que neste ano terá muita música com DJs locais, que vão animar a noite de réveillon a partir das 20 horas. Aliás, também haverá painéis de LED e as pessoas poderão, desta forma, acompanhar a contagem regressiva dos minutos para a entrada no novo ano.



Um outro ponto positivo de passar o réveillon em Vila Velha – ES é que, de acordo com a Prefeitura, vão ser utilizados fogos de baixo ruído.

Ainda segundo a Prefeitura, as balsas estarão localizadas na Praia da Costa e Praia de Itapuã (na altura das ruas Lúcio Bacelar a Santa Catarina), e na Praia de Itaparica (do Bob’s à reta da Ilha das Garças); enquanto os pontos na areia incluem Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta, Praia dos Recifes e Barra do Jucu.

Informações PMVV:

Localização das balsas

Praia de Itaparica:

01 – Rua Ayrton Senna da Silva

02 – Rua Aniceto Frizzera Filho

03 – Rua Itapemirim

04 – Rua José Feliz Chein

05 – Rua Dr. Gilson Santos

06 – Praça do Ciclista

07 – Rua Maria de Oliveira Mares Guia



Praia da Costa e Itapuã:

01 – Rua Diógenes Malacarne

02 – Entre as ruas 15 de Novembro e Champagnat

03 – Entre as ruas Sergipe e a rua Ceará

04 – Entre as ruas Pernambuco e Maranhão

05 – Entre as ruas Santa Catarina e Resplendor



Pontos na areia

01 – Ponta da Fruta,

02 – Nova Ponta da Fruta

03 – Praia dos Recifes

04 – Barra do Jucu