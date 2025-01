Cinco passeios ao ar livre que vão te encantar no Espírito Santo

O Espírito Santo é um verdadeiro paraíso para os amantes de aventuras ao ar livre, com uma diversidade de cenários que vão desde montanhas majestosas até praias paradisíacas. Se você está em busca de opções para aproveitar o que o estado tem de melhor em contato com a natureza, este é o destino ideal.

Seja para fazer trilhas desafiadoras, curtir o visual deslumbrante das serras ou relaxar em meio ao verde dos parques naturais, o Espírito Santo oferece atividades para todos os gostos e níveis de preparo físico. Neste guia, vamos apresentar os melhores passeios ao ar livre para você explorar esse destino repleto de belezas naturais, em uma experiência inesquecível e cheia de emoção. Então, prepare-se para desbravar as paisagens capixabas!

Passeios ao ar livre no Espírito Santo:

1 – Parque Botânico da Vale

Com 33 hectares de área verde, o Parque Botânico Vale está localizado em Jardim Camburi, Vitória. É um espaço de lazer e, principalmente, uma unidade de conservação da Mata Atlântica, uma das mais importantes florestas do país.

Quem visita o local tem a oportunidade de conhecer o primeiro Jardim Sensorial permanente do Espírito Santo, estrutura que tem o objetivo de estimular os cinco sentidos e promover uma forma diferenciada de interação com a natureza.

O visitante pode ainda frequentar o parquinho e fazer trilhas ecológicas pela área de restauração florestal – que já possui mais de 140 tipos de espécies arbóreas de Mata Atlântica e alguns animais silvestres. Também é possível agendar uma visita guiada de ônibus às instalações da Vale, em Tubarão.

O único orquidário da Grande Vitória aberto à comunidade também está instalado neste parque. O espaço conta hoje com mais de 350 mudas divididas em 113 espécies.

Localização: Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 8h às 17h

Telefone: (27)3333-6200

Entrada gratuita.

2 – Parque Pedra da Cebola

O Parque Pedra da Cebola, em Vitória, possui exemplares de Mata de Restinga e de Mata Atlântica e vegetação rupestre nativa do local, que abrigam pequenos répteis e aves. Com área superior a 100.000 m², o parque também conta com jardim oriental e um mirante, com vista para a parte do Maciço Central, o Porto de Tubarão e o Morro do Mestre Álvaro, localizado na Serra.

O Parque Pedra da Cebola tem parquinhos, lagos e um campo de futebol, além de um Centro de Educação Ambiental (CEA). É ideal para um passeio para contato com a natureza e observação das flores e verde que tem no local.

Localização: entre as ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e av. Fernando Ferrari.

Horário de funcionamento: aberto de terça a domingo, das 5h às 22h. Às segundas-feiras, abre das 5h às 9h e das 17h às 22h, fechando para manutenção entre 9h e 17h.

Telefone: (27) 3327-4353

Entrada gratuita.

3 – Horto de Maruípe

O Parque Municipal Horto de Maruípe, em Vitória, é um belo cenário, recoberto pelo verde e colorido pelas flores. As águas de uma nascente descem das encostas, formando lagos e um córrego cheio de curvas. Aves e peixes ajudam a entreter quem transita por ali, reforçando, ao mesmo tempo, a proximidade dos visitantes com a natureza.

O parque, que se estende por cerca de 50.000 m², é uma das áreas verdes mais antigas da capital. Destaca-se o corredor formado pelas palmeiras imperiais. O local foi inaugurado em outubro de 1995 e é adequado para caminhadas, além de possuir quadra de futsal e de futebol de areia, uma Academia Popular e uma Academia Popular da Pessoa Idosa. O Horto de Maruípe possui sinal de internet livre do Vitória Online.

Localização: Av. Maruípe, Maruípe, Vitória

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 5h às 22h. Às segundas-feiras, abrem das 5h às 9h e das 17h às 22h, fechando para manutenção entre 9h e 17h.

Telefones: (27) 3382-6593

Entrada gratuita.

4 – Fazendinha

No extremo norte da capital, entre a rodovia Norte-Sul e os bairros Jardim Camburi e de Fátima, na Serra, fica o Parque Municipal da Fazendinha, um lugar perfeito para repousar à sombra de árvores frutíferas, como mangueiras, cajueiros, jambeiros e laranjeiras, e de exemplares de Mata Atlântica introduzidos naquele ambiente.

Inaugurado em junho de 2004, o parque possui quase 23.000 m² e serve de moradia para aves, mamíferos e peixes. A região central é ocupada por uma nascente e um grande lago. Na parte mais elevada, existe um platô, que serve de mirante natural.

Localização: rua Eugênio Pacheco de Queiroz, em Jardim Camburi.

Horário de funcionamento: de terça a domingo, inclusive feriados, das 8 às 17h30; fechado nas segundas para manutenção.

Telefones: (27) 3237-2405

5 – Sítio Recanto do Mestre Álvaro

Um dos empreendimentos pioneiros do agroturismo do município de Serra é Restaurante Recanto do Mestre Álvaro. O empreendimento dispõe de área de lazer e restaurante rural com comida caseira servida no fogão a lenha, café colonial, piscina natural, passeio a cavalo, charrete, banho de bica em piscina natural.

O local também é utilizado por adeptos do ecoturismo, esporte de aventura e turismo de observação da natureza como acesso à área de Proteção Ambiental Mestre Álvaro. Principal atrativo é o pico das Três Marias com 605m de altitude.

Funcionamento: De sexta a domingo e feriados nacionais. Aberto das 10h às 17h com horário de almoço de 11h às 15h.

Contatos: Maria Helana e Gil – (27) 3099 7070 / (27) 99839 5484 (WhatsApp)

Instagram: @sitiorecantomestrealvaro

Endereço: Estrada de Itaiobaia, s/n, Zona Rural de Serra-ES Distância: 3 km de Serra Centro