O Ano Novo está chegando e, se você está buscando tranquilidade, o Guia A preparou uma lista de destinos perfeitos para passar um Réveillon tranquilo no ES. São dicas de praias para fugir do agito e passar a virada do ano com muito sossego e paz com os amigos ou familiares.

Quem busca escapar da agitação do réveillon e relaxar em cenários paradisíacos, longe das multidões, encontra no Espírito Santo uma seleção de praias que oferecem paz, beleza natural e um ambiente mais sossegado.

Leia também: Aproveite o verão para desfrutar das 23 lindas praias do Espírito Santo

Enquanto as grandes cidades se preparam para festas cheias de luz e som, alguns destinos capixabas preservam sua essência, proporcionando um refúgio perfeito para quem deseja descansar e conectar-se com a natureza. Então, se você deseja viver uma experiência mais tranquila e revitalizante neste final de ano, confira nossas dicas. São cinco praias tranquilas no ES, que garantem a paz e o contato direto com a natureza..

Venha descobrir um lado mais calmo e acolhedor do estado, onde o mar, a areia e o verde se tornam o cenário ideal para quem quer curtir o Réveillon de uma forma diferente.

Cinco praias tranquilas no ES para fugir do agito no Réveillon:

– Praia de Santa Helena em Iriri

Foto: Secretaria de Turismo de Anchieta

A Praia de Santa Helena fica mais afastada do centro de Iriri e por isso, é uma praia mais reservada e ideal pra quem deseja curtir um dia de praia com mais tranquilidade e sossego. Um pequeno paraíso de areia dourada, com mar em tons de azul e o visual rústico, simplesmente irresistível! Com uma boa faixa de areia dourada, possui mar tranquilo, de cor azul, que em algumas situações formam pequenas ondas. No verão é um lugar bastante procurado, por conta da qualidade de suas águas, além da beleza natural do lugar.

Várias amendoeiras fazem sombra para os visitantes, além de completarem o belo visual. Cercada por costões, alguns turistas notaram a beleza dessa praia e já existem diversas casas próximas ao lugar. Com pequena infraestrutura, possui um quiosque simples, mas que atende bem aos visitantes, com diversas opções de bebidas e petiscos. É um ótimo lugar para relaxar, fazer aquela caminhada e tomar um delicioso banho de mar em águas cristalinas.

– Praia da Rosa em Marataízes

Cercada de mata nativa e árvores em toda a sua extensão, essa praia possui cerca de 500 metros apenas, mas é bem aconchegante e ideal para passar o dia com a família! Esse destino charmoso está localizado entre a Praia das Pitas e a Praia dos Cações. Uma praia de areias finas, firme e dourada te faz ficar de “boca aberta” com tanta beleza.

A praia é bem rústica, mais possui uma pequena colônia de pescadores que vivem ali e preservam o local. Existe estacionamento, quiosques, mesas em madeira rústica e bancos, uma estrutura que serve bem ao banhista que procura tranquilidade e paz. Aliás, não é permitido som alto.

Se você ainda não conhece, vale a pena visitar a praia da Rosa. Com vegetação nativa e rasteira, também possui árvores gigantes, que garantem o conforto e proteção contra o sol. Para crianças é um lugar com atrativos tranquilos.

– Praia do Martins em Itapemirim

Fotos: Terra Capixaba

A Praia do Martins, também conhecida como Praia do Aghá, fica na divisa entre Itapemirim e Piúma, aos pés do majestoso Monte Aghá. Essa praia escondida é perfeita para passar o dia com a família em um ambiente tranquilo e cercado por belezas naturais. Por ser uma praia deserta, não há quiosques ou qualquer tipo de infraestrutura, então leve seu lanche de casa.

A Praia do Martins impressiona pela sua beleza singular, sendo uma das mais belas de Itapemirim. Embora o mar não seja tão azul quanto em outras praias da região, a água é quentinha e convidativa para um mergulho. No entanto, é preciso ficar atento à profundidade logo na entrada, especialmente para as crianças. A praia é cercada por castanheiras, e oferece excelente sombra para quem quer relaxar o dia inteiro.

– Praia das Falésias em Marataízes

Foto: Yuri Barichivich | Ales

A Praia das Falésias, como o próprio nome indica, exibe paredões íngremes que chegam a atingir 40 metros de altura. É um destino acessível e paradisíaco. Não há muita sombra e nem infraestrutura de quiosques e restaurantes, mas quando se está lá esse detalhe se torna indiferente, uma vez que a vista é compensada por um visual rústico, vegetação de restinga e vistas incríveis. Como uma espécie de brinde, ao lado da praia também há uma lagoa tranquila com águas azuis, outro ótimo motivo para tomar um banho refrescante. Não por menos, este é um dos lugares incríveis para conhecer no Espírito Santo.

– Praia da Gamboa em Itapemirim

De extensão mediana, essa tranquila praia é uma boa opção para os que preferem lugares menos movimentados. É conhecida por ser uma praia deserta na maior parte do tempo, sendo frequentada por alguns moradores da região. Com uma boa faixa de areia dourada, possui mar tranquilo que varia entre a cor verde e azul de acordo com o tempo. Um caminho de areia e uma grande pedra praticamente dividem essa praia em duas. Por ser um lugar calmo, é ideal para os que desejam relaxar, repor as energias e tomar um refrescante banho de mar. Com um visual mais rústico, alguns pinheiros e outras árvores enfeitam o lugar.