Como e onde são os 5 principais carnavais do Brasil. Confira

Não é segredo que o Brasil é conhecido como o “país do carnaval” e que esta festa atrai turistas do mundo inteiro pra cá. Desde carnavais maiores até pequenas celebrações, esta data não passa em branco em quase nenhuma cidade brasileira. Contudo, existem aquelas que tem comemorações mais famosas e tradicionais.

Leia também: 24 horas em Patrimônio da Penha. Confira roteiro com dicas imperdíveis

Sendo assim, separamos 5 cidades do Brasil onde os carnavais estão entre os mais comentados do país. Confira:

1. Rio de Janeiro – RJ

Os desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí são mundialmente famosos. Além disso, o carnaval de rua do Rio conta com blocos icônicos, como o Cordão da Bola Preta, Bloco das Carmelitas e Sargento Pimenta. O estilo mistura o luxo (nos desfiles) e descontração (nos blocos de rua).

2. Salvador – BA

O trio elétrico domina o carnaval de Salvador, com artistas renomados como Ivete Sangalo, Bell Marques e Claudia Leitte. Os circuitos Barra-Ondina e Campo Grande são os mais famosos. A energia do carnaval baiano traz muito axé e energia contagiante.

3. Recife e Olinda – PE

O frevo e o maracatu são os ritmos predominantes. Em Olinda, os bonecos gigantes desfilam pelas ladeiras históricas. Já Recife conta com o Galo da Madrugada, o maior bloco de carnaval do mundo. Assim, nestes lugares acontece um carnaval cultural e tradicional, com muita música e alegria.

4. São Paulo – SP

O Sambódromo do Anhembi sedia desfiles grandiosos das escolas de samba. Além disso, o carnaval de rua da cidade tem crescido, com blocos como Acadêmicos do Baixo Augusta e Tarado Ni Você. Desta forma, a capital paulista promove um carnaval diversificado, com opções para todos os gostos.

5. Belo Horizonte – MG

BH se tornou um dos principais destinos de carnaval nos últimos anos, com blocos como Baianas Ozadas, Então, Brilha! e Juventude Bronzeada. Sendo assim, quem for para a cidade mineira vai encontrar um carnaval descontraído e com forte presença de blocos de rua.