Conceição da Barra: um dos destinos mais encantadores do Norte do ES

Conceição da Barra, um dos destinos mais populares do Espírito Santo, combina praias encantadoras com um centro histórico charmoso e eventos vibrantes. Sem dúvidas é um lugar imperdível! Por isso, o Guia A reuniu algumas dicas sobre a cidade. Quando ir, como chegar, onde ficar, o que fazer, onde comer e muito mais.

A cidade ostenta o título de realizar o melhor carnaval de rua do Espírito Santo. E é exatamente este o ponto alto do verão! Todos os anos milhares de pessoas vão para a cidade, para se deliciarem com os trios elétricos, blocos de rua, batucadas e bandinhas que dão um verdadeiro show.

Além disso, outros eventos tradicionais animam a cidade. Como por exemplo, o Festival do Caranguejo, o Festival do Camarão e o Festival da Maior Moqueca do Mundo, que atraem cada vez mais turistas de todas as partes.

Foto: Tadeu Bianconi / Setur

Como chegar em Conceição da Barra

Conceição da Barra está no extremo norte do Espírito Santo, próximo à divisa com a Bahia. O aeroporto mais próximo é o de Vitória, a 250 km de distância, seguido por Porto Seguro (370 km), Belo Horizonte (600 km), Rio de Janeiro (770 km) e Salvador (950 km). A partir de Vitória, é possível chegar de carro ou ônibus pela BR-101.

Foto: Vitor Jubini / MTur

O que fazer

A cidade exala clima de vila de pescadores, com praias lindas, um pôr do sol espetacular à beira do Cais e um centro charmoso com igreja e casinhas coloridas. A praia tem bons quiosques e um mar com ondas que variam conforme a maré.

Para quem busca águas calmas, a dica é ir ao encontro do Rio com o Mar, em Barramar, na Praia de Guaxindiba. A estrutura de uma barraca simples é bastante popular entre moradores e turistas. Nas proximidades da orla, você encontrará o Farol de Conceição da Barra e, mais adiante, o Mirante da Bugia, com uma bela vista e o letreiro “Conceição da Barra”, um local encantador para passeios.

O centro da cidade é marcado pela Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, fundada em 1812. Ao redor da praça da igreja, há excelentes restaurantes e uma galeria de artesanato e opções gastronômicas. Além disso, nos finais de semana, há barraquinhas e brinquedos para crianças, criando um clima super agradável.

Foto: Vitor Jubini / MTur

Ao lado da praça, encontra-se a “Estação Conceição da Barra”, onde a principal atração é a locomotiva a vapor que operou na cidade até a década de 1970. Em dias normais, Conceição da Barra é uma cidade pacata, com ares de vila de pescadores e interior. Mas durante o Carnaval e os festivais, a cidade se transforma.

Por fim, não deixe de visitar Itaúnas, um vilarejo encantador, distrito de Conceição da Barra, a 25 km do centro. Itaúnas é famoso pelo forró e pelas dunas do Parque Estadual de Itaúnas.

Foto: Vitor Jubini / Divulgação MTur