Conheça o destino capixaba onde o tempo parece passar mais devagar

Atílio Vivácqua, no sul do Espírito Santo, se apresenta como um destino ideal para quem busca turismo de experiência, tranquilidade e contato com tradições do interior. Com clima acolhedor, paisagens simples e uma cultura preservada, o município atrai visitantes interessados em desacelerar e vivenciar o cotidiano típico capixaba. Além disso, a proximidade com Cachoeiro de Itapemirim facilita o acesso e amplia as possibilidades de roteiro na região.

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O município mantém características marcantes de cidade do interior. A casas antigas bem conservadas e a convivência próxima entre as famílias reforçam a identidade local. Ao mesmo tempo, manifestações culturais seguem presentes no calendário, preservando tradições que atravessam gerações.

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Além das tradições, o artesanato local ganha espaço e valorização. A produção, incentivada por associações de artesãos, revela saberes populares e contribui para a economia criativa do município. Dessa forma, o visitante encontra peças autênticas e experiências que fortalecem o vínculo com a cultura regional.

Turismo em Atílio Vivácqua

Foto: Divulgação/Setur

A história de Atílio Vivácqua está diretamente ligada ao processo de colonização de Cachoeiro de Itapemirim. Ainda no século XVIII, aventureiros chegaram à região atraídos pela exploração de ouro nas Minas de Castelo, área então habitada por indígenas Puris. Posteriormente, o território passou a se desenvolver como distrito, conhecido à época como Marapé.

Com o avanço do povoamento, o local conquistou autonomia administrativa. Em 1963, a criação do município foi oficializada por lei estadual. Logo depois, em 1964, ocorreu a emancipação política, consolidando a identidade própria da cidade. O nome atual homenageia o senador capixaba Atílio Vivácqua, figura importante na história do Espírito Santo.

Atualmente, o município ocupa uma área de 226,8 km² e reúne pouco menos de 10 mil habitantes. Situado a cerca de 86 metros de altitude, o território mantém características rurais e um ritmo de vida mais tranquilo. Assim, Atílio Vivácqua se consolida como um destino que valoriza a simplicidade, a cultura e a memória, oferecendo ao visitante uma experiência autêntica no interior capixaba.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).