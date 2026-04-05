Quem foi Mãe-Bá? A história por trás de um dos cenários mais visitados do ES

A lenda de Mãe-Bá atravessa gerações e, ao mesmo tempo, impulsiona o turismo no litoral sul do Espírito Santo. Em Anchieta, o cenário que mistura história, cultura e natureza atrai visitantes interessados não apenas nas paisagens, mas também nas narrativas que marcaram a origem do lugar. Assim, a Lagoa de Mãe-Bá e suas imponentes falésias se consolidam como um dos destinos mais simbólicos e procurados da região.

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De acordo com a tradição oral, uma tribo indígena vivia às margens de uma grande lagoa na região de Guarapari. A comunidade era liderada por Bá, uma anciã reconhecida como curandeira e protetora do grupo. No entanto, quando um menino adoeceu e ela não conseguiu curá-lo, decidiu realizar um ritual de oferenda aos deuses da natureza.

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Durante a cerimônia, contudo, sua canoa virou e ela morreu. Posteriormente, os indígenas cremaram seu corpo e lançaram as cinzas na lagoa. A partir desse momento, segundo a lenda, houve grande abundância de peixes, e o local passou a ser chamado de Lagoa de Mãe-Bá.

Lendas e falésias de Mãe-Bá

Foto: Divulgação/Setur

Além do valor histórico e cultural, a região também chama atenção pela beleza natural. As falésias da Praia de Mãe-Bá, localizadas em Anchieta, impressionam pela altura de cerca de 25 metros e pela vista privilegiada do litoral. Situadas na divisa com Guarapari, próximas ao Porto de Ubu, essas formações rochosas se tornaram um dos cartões-postais mais marcantes do sul capixaba.

Ao mesmo tempo, o destino oferece uma experiência completa para quem busca lazer e contato com a natureza. Com aproximadamente 30 quilômetros de litoral e 23 praias, Anchieta reúne opções que vão desde o descanso à beira-mar até atividades de contemplação e fotografia. Na Praia de Mãe-Bá, por exemplo, o contraste entre o mar azul e as falésias cria um cenário que atrai turistas durante todo o ano.

Dessa forma, a combinação entre lenda e paisagem fortalece a identidade do local. Seja para conhecer a história de Mãe-Bá ou para explorar as belezas naturais, o destino se destaca como uma experiência única no turismo capixaba, unindo tradição, cultura e natureza em um só lugar.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).