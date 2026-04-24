Conheça Pedra Menina, refúgio no Caparaó com cachoeiras e cafés

No alto da Serra do Caparaó, o distrito de Pedra Menina se destaca como um destino que combina natureza preservada, clima de montanha e uma forte tradição cafeeira. Localizado em Dores do Rio Preto, na divisa com Minas Gerais, o lugar atrai visitantes que buscam tranquilidade, paisagens marcantes e experiências ligadas ao ecoturismo e à cultura local.

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Apesar da distância da capital, cerca de 318 km de Vitória, o acesso é possível, inclusive, por transporte coletivo, com conexões ao longo do trajeto. Normalmente, quem sai de Vitória passa por cidades como Cachoeiro de Itapemirim e Alegre antes de chegar ao distrito.

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Ao chegar, o visitante encontra uma série de opções para explorar. Primeiramente, as cachoeiras se destacam como um dos principais atrativos. A região conta com uma rota turística de aproximadamente 22 quilômetros, que liga a cachoeira do Cambucá até a entrada mais próxima do Parque Nacional do Caparaó.

Cachoeiras atraem visitantes a Pedra Menina

Além disso, outras quedas d’água também fazem parte do roteiro, como a cachoeira do Vale a Pena, que possui estrutura de pousada a cerca de 8 km do centro. Ainda na região, é possível conhecer as cachoeiras do Moinho e do Chiador, sendo esta última integrada a um parque aquático.

Por outro lado, a cultura cafeeira é um dos grandes diferenciais de Pedra Menina. Por estar em área de altitude, o clima mais frio favorece a produção de cafés especiais e torna as cafeterias ainda mais atrativas, sobretudo durante o inverno. Nesse sentido, o visitante pode percorrer um verdadeiro “caminho do café”, conhecendo propriedades e experiências ligadas à produção local.

A região abriga, inclusive, a Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó (Apec), que reúne produtores e fortalece a identidade cafeeira local. Durante o percurso, locais como o Café Forquilha do Rio e a Serra da Seriema oferecem contato direto com o processo de torrefação e degustação.

Parque Nacional do Caparaó

Foto: Reprodução / Instagram @pedrameninaoficial

Além das experiências culturais, o Parque Nacional do Caparaó é um dos principais pontos de visitação. O local abriga o Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do Brasil, além de outras montanhas que figuram entre as maiores do país. Dessa forma, a unidade de conservação se consolida como referência para o montanhismo.

O parque também oferece áreas de camping, ideais para quem deseja uma imersão completa na natureza. No entanto, é fundamental seguir as regras de preservação, como não acender fogueiras, evitar barulho excessivo, não levar animais domésticos e recolher todo o lixo produzido.

Entre os atrativos, destacam-se trilhas como a da Gruta do Jacu e formações naturais como a Pedra Duas Irmãs. Dependendo do ponto escolhido para acampar, o visitante ainda pode contemplar o nascer do sol em altitudes próximas de 2.800 metros.

Assim, Pedra Menina se consolida como um destino completo, que reúne natureza, aventura e tradição. Ao mesmo tempo, oferece uma experiência autêntica para quem deseja conhecer o Caparaó de forma mais próxima e envolvente.