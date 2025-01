Conheça praia isolada com vista para a Terceira Ponte

A capital do Espírito Santo é um paraíso repleto de lindas paisagens e praias. Aliás, a cidade-ilha é cercada pelo mar. Entre as praias mais famosas estão a Praia de Camburi, Curva da Jurema e Ilha do Boi. Todavia, Vitória também guarda outros “cantinhos” deslumbrantes que merecem ser explorados. Um deles é uma praia que proporciona uma visão panorâmica da Terceira Ponte, um dos cartões postais do ES.

A praia que não é tão explorada em Vitória é a Praia do Meio, ou Praia do Suá. Apesar de estar bem próxima a outras praias famosas, esta praia é bem pequena e fica quase escondida em um cantinho. Sendo assim, pode passar despercebida pelos turistas e até moradores.

Contudo, a praia oferece um visual incrível, com vista direta para a Terceira Ponte e Convento da Penha, símbolos importantes de Vitória e Vila Velha.

Além disso, a Praia do Meio fica bem ao lado da Praça do Papa. Sendo assim, é um local de fácil acesso, asfaltado e que guarda outras diversas atrações nas redondezas. Você pode conhecer e depois ir para outras praias próximas, como a Curva da Jurema, Ilha do Frade e Praia da Guarderia. Por ali também há vários quiosques à beira-mar com comida boa e música ao vivo.

Na Praia do Meio é possível ver famílias com crianças que vão para passar o dia. Isto acontece porque o local não tem grande fluxo de pessoas como as demais praias de Vitória. Além disso, há árvores e um espaço com vegetação. Entretanto, é importante lembrar que algumas pessoas não consideram a água própria para banho.

📍 Praia do Hawaizinho – R. Marília de Rezende Scarton Coutinho – Ilha do Boi, Vitória – ES, 29052-690