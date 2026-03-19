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Costa e Imigração: o paraíso de praias, história e aventura no Espírito Santo

Além das praias, a região oferece uma infraestrutura robusta para os entusiastas de atividades náuticas.

Costa e Imigração Mãe Bá
Foto: Divulgação/Setur

A Região da Costa e da Imigração se consolida como um dos destinos mais completos do Espírito Santo ao harmonizar o frescor do litoral com a profundidade de suas raízes culturais. Formado pelos municípios de Anchieta, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul, o território atrai turistas que buscam desde o relaxamento à beira-mar até o mergulho em tradições seculares.

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Com extensas faixas de areia, ilhas e manguezais preservados, o cenário costeiro não apenas encanta o olhar, mas também serve como um santuário para a educação ambiental e a contemplação da fauna e flora locais.

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Além das praias, a região oferece uma infraestrutura robusta para os entusiastas de atividades náuticas. Os visitantes podem explorar o ambiente marinho através de mergulhos, passeios de barco e visitas guiadas às ilhas e ecossistemas de restinga.

Foto: Yuri Barichivich/Setur

No entanto, o encanto não se restringe às águas; o patrimônio histórico-cultural, profundamente ligado à trajetória do Beato São José de Anchieta e à presença da Companhia de Jesus, fortalece o turismo religioso e cultural por meio de igrejas e sítios históricos que guardam séculos de memória.

Região da Costa e da Imigração

Ao avançar para o interior, o cenário se transforma e revela um ambiente rural em plena ascensão. Propriedades dedicadas ao agroturismo valorizam as heranças dos imigrantes, oferecendo experiências que mesclam a vida no campo com uma gastronomia única.

Nesse contexto, pratos típicos e produtos artesanais conectam os sabores litorâneos aos do interior, criando uma identidade culinária marcante. Para os amantes de adrenalina, a região reserva ainda cachoeiras, trilhas ecológicas e rampas de voo livre. Isso garante o potencial para o turismo de aventura em meio à natureza exuberante.

Portanto, a Região da Costa e da Imigração entrega uma jornada diversificada que atende a todos os perfis de viajantes. Enquanto as belezas naturais e históricas encantam o lazer, o crescimento industrial e os novos empreendimentos impulsionam o turismo de negócios. Com isso, há uma ampliação a dinâmica econômica regional.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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