Descubra a Barra do Sahy: o paraíso do litoral Norte do Espírito Santo

A Praia de Barra do Sahy, localizada em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo, é um dos destinos mais procurados da região durante a temporada de verão. Famosa por sua beleza natural e infraestrutura voltada para o lazer, a praia se destaca como o local ideal para famílias, amigos e amantes do surfe.

Com 1,5 km de extensão, a Barra do Sahy possui um formato de enseada. Além disso, é rodeada por vegetação de restinga e alguns trechos com formação de arrecifes. Suas águas calmas e levemente geladas são perfeitas para um banho refrescante em dias ensolarados, tornando o local ideal para quem busca relaxar. A areia amarela e grossa proporciona conforto e espaço para todos, e o visual é encantador, com um cenário de paz e tranquilidade.

Paraíso para os surfistas

Além de ser um excelente destino para famílias, a Barra do Sahy também é um reduto para os praticantes de surfe. Surfistas de diversos lugares procuram o trecho conhecido como Pico do Xangão, famoso pelas ondas perfeitas. Cristiano Alvarenga, surfista e comerciante local, descreve a praia como um “pico secreto” para quem ama surfe. A combinação de ondas e a natureza preservada tornam a Barra do Sahy um lugar muito procurado por essa comunidade.

Embora pequena, a Barra do Sahy conta com uma ótima infraestrutura para atender aos turistas. Assim, a praia possui quatro quiosques na areia, com banheiros e uma variedade de opções gastronômicas, como restaurantes, pastelarias e sorveterias. Além disso, a região tem comércio local e é uma excelente opção para quem deseja passar o dia sem se preocupar com nada.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Aracruz

Acessibilidade e Inclusão

A Praia de Barra do Sahy também se destaca pelo seu compromisso com a inclusão social. O Projeto Praia Acessível, realizado durante toda a temporada de verão até o carnaval, oferece suporte a pessoas com deficiência (PCD) e mobilidade reduzida. O projeto funciona de sexta a domingo, das 8h às 13h. Dessa forma, os visitantes com deficiência podem aproveitar o dia na praia com total conforto e segurança.

Como Chegar na Barra do Sahy

Localizada a cerca de duas horas de Vitória, a Barra do Sahy é de fácil acesso pela ES-010. Com sua localização privilegiada e ambiente tranquilo, é o destino perfeito para quem busca escapar da agitação das grandes cidades e desfrutar de um dia relaxante à beira-mar.

Então, se você está em busca de um destino perfeito para o verão no Espírito Santo, a Barra do Sahy é uma excelente opção. Com suas águas calmas, infraestrutura completa, beleza natural e compromisso com a acessibilidade, a praia oferece uma experiência única para todos os tipos de turistas.