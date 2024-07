Descubra a história da deslumbrante Árvore da Chuva em Cachoeiro

Você sabia que Cachoeiro de Itapemirim abriga uma majestosa Árvore da Chuva? Talvez você não a conheça por esse nome, mas certamente já a viu ou ouviu falar dela. Então, o Guia A vai revelar a fascinante história dessa árvore que é um verdadeiro tesouro local.

Um monumento natural na Praça Portinari

Imponente no meio da Praça Portinari, também conhecida carinhosamente como “Pracinha dos Macacos” pelos moradores de Cachoeiro, a Árvore da Chuva encanta por sua beleza e grandiosidade. Em suma, a Samanea saman, popularmente chamada de Chorona, é nativa da região amazônica e do Pantanal mato-grossense. Seu apelido de Árvore da Chuva vem do formato de suas folhas, que se assemelham a um guarda-chuva, proporcionando uma sombra acolhedora.

Essa árvore foi plantada há quase 50 anos pelo saudoso Dr. Vicente Paula de Miranda, um médico e morador dedicado que desejava trazer mais verde e sombra para a praça, onde as crianças pudessem brincar. Contudo, a história dessa é marcada por resiliência. Segundo contam os moradores, poucos anos depois de ser plantada, uma forte chuva trouxe um raio que partiu a árvore ao meio. Surpreendentemente, ela se recuperou e continuou a crescer, tornando-se ainda mais frondosa e exuberante.

Foto: Pammela Volpato

Um destino imperdível

Hoje, a Árvore da Chuva é um ponto de visitação popular. O local rende fotos incríveis e momentos memoráveis para os visitantes. A Praça Portinari é equipada com rampa de acessibilidade e brinquedos para as crianças, sendo, desta forma, um local ideal para um passeio em família.

Então, se você ainda não conhece a Árvore da Chuva, fica aqui o convite para visitar e se encantar com essa joia natural de Cachoeiro. Sendo assim, aproveite para apreciar a beleza e a história que tornam essa árvore um verdadeiro símbolo de resiliência e beleza natural.

Conheça a Árvore da Chuva!

Aproveite um dia ao ar livre na Praça Portinari e se envolva pela majestade da Árvore da Chuva. Não se esqueça de levar sua câmera e fazer belos registros desse encontro inesquecível com a natureza. Por fim, compartilhe suas fotos e marque o @guiaa.es!