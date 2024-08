Descubra a linda Praia do Martins: um refúgio secreto em Itapemirim

Descubra um refúgio secreto no litoral sul capixaba: a Praia do Martins, também conhecida como Praia do Aghá. Localizada na divisa entre Itapemirim e Piúma, essa praia escondida é perfeita para passar o dia com a família em um ambiente tranquilo e cercado por belezas naturais.

A Praia do Martins fica ao norte de Itapemirim, na fronteira com Piúma, aos pés do majestoso Monte Aghá. Para chegar lá, basta seguir pela estrada de chão após Piúma e virar à esquerda em direção ao Monte Aghá. Contudo, para acessar a praia é preciso passar por uma guarita. Nesse local os turistas recebem orientações importantes, como a proibição de churrascos na praia.

Por ser uma praia deserta, não há quiosques ou qualquer tipo de infraestrutura, então leve seu lanche de casa. Lembre-se de levar todo o lixo embora para manter o local limpo.

Belezas naturais da Praia do Martins, em Itapemirim

A Praia do Martins impressiona pela sua beleza singular, sendo uma das mais belas de Itapemirim. Embora o mar não seja tão azul quanto em outras praias da região, a água é quentinha e convidativa para um mergulho. No entanto, é preciso ficar atento à profundidade logo na entrada, especialmente para as crianças.

A praia é cercada por castanheiras, e oferece excelente sombra para quem quer relaxar o dia inteiro com a família. Sendo assim, é um lugar perfeito para curtir o mar em um ambiente de total tranquilidade.

Explorando a praia

Não deixe de explorar toda a extensão da Praia do Martins, em Itapemirim. Caminhe para o sul em direção às pedras que fazem divisa com a Praia da Gamboa, passando por uma trilha. Ao atravessar o mar rente às pedras, com a água na altura da cintura, você será recompensado com vistas deslumbrantes entre as rochas e do Monte Aghá.

Caminhar pelas areias fofas da Praia do Martins, com o Monte Aghá ao fundo, é uma experiência única e revigorante. Aproveite para desfrutar desse paraíso escondido no litoral capixaba!