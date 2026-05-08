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Descubra destinos no Espírito Santo para celebrar o Dia das Mães

Com a proximidade da data, famílias já planejam experiências que vão além do presente tradicional.

Foto: Alissandra Mendes/Aqui Notícias

O Espírito Santo se destaca como um dos destinos mais versáteis do Brasil para celebrar o Dia das Mães. Com a proximidade da data, famílias já planejam experiências que vão além do presente tradicional.

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Por isso, o turismo surge como alternativa afetiva e memorável. Além disso, o Estado reúne natureza, gastronomia e cultura em diferentes regiões, o que permite montar roteiros personalizados para cada estilo de mãe.

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Roteiros turísticos para o Dia das Mães no ES

Confira os roteiros para cada tipo de mãe e escolha seu destino turístico:

Para a mãe aventureira

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Foto: Divulgação

Se a ideia é sair da rotina, o Espírito Santo oferece cenários perfeitos para quem busca adrenalina e contato com a natureza. No Caparaó Capixaba, por exemplo, trilhas e montanhas garantem paisagens impressionantes.

Além disso, a Região Sul Capixaba dos Vales e Café convida para passeios de bike e caminhadas. Já nos Pontões Capixabas, o visitante encontra formações rochosas e rios que reforçam a experiência ao ar livre.

Para a mãe religiosa

Santuario de Anchieta
Foto: Divulgação

Por outro lado, quem valoriza momentos de fé e contemplação também encontra opções no Estado. O Santuário de Anchieta atrai visitantes em busca de espiritualidade.

Ao mesmo tempo, o Mosteiro Zen Budista, na Região dos Imigrantes, oferece um ambiente de silêncio e reflexão. Além disso, cidades históricas preservam tradições que fortalecem o turismo religioso.

Para a mãe apaixonada por gastronomia

Festival da Maior Moqueca do Mundo
Foto: Divulgação

Se o presente ideal envolve sabores, o Espírito Santo se transforma em um verdadeiro convite à boa mesa. Nas Montanhas Capixabas e na Grande Vitória, restaurantes valorizam ingredientes locais e receitas tradicionais.

Entre os destaques, a moqueca capixaba ganha protagonismo. Além disso, petiscos como bolinhos de aipim com diferentes recheios ampliam a experiência gastronômica.

Para a mãe do campo

Foto: Setur

Enquanto isso, quem prefere tranquilidade encontra no interior capixaba o cenário ideal. Nas regiões dos Imigrantes e Caminhos do Café, propriedades rurais oferecem vivências autênticas.

Assim, o visitante pode aproveitar trilhas leves, cafés especiais e o contato direto com a natureza. Além disso, a Região Doce Terra Morena apresenta paisagens rurais e produtos típicos que valorizam a cultura local.

Portanto, o Espírito Santo se consolida como um destino completo para o Dia das Mães. Portanto, ao invés de um presente comum, viajar pelo Estado permite criar memórias duradouras, fortalecendo laços e proporcionando experiências únicas.

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Com mais de 23 anos de experiência na área, e passagens por diversos veículos de comunicação do Estado, atua no portal AQUINOTICIAS.COM desde 2021, e está em sua segunda passagem pelo veículo, somando mais de 11 anos de empresa. Formada em História e pós-graduada em Jornalismo Político, atuou também em assessoria de imprensa por mais de 15 anos, além de passagem por emissoras de rádio, TV e revistas em Cachoeiro de Itapemirim.

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