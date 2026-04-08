Esse destino no ES virou capital das cachoeiras; veja 3 passeios

O turismo de natureza no Espírito Santo ganha destaque na região do Caparaó, onde Iúna se consolida como um dos principais destinos para quem busca cachoeiras, trilhas e paisagens preservadas. Além disso, o município recebeu o título de Capital Capixaba das Cachoeiras, o que reforça sua importância no cenário turístico estadual.

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Localizada aos pés da Serra do Caparaó, Iúna reúne cenários marcados por vegetação abundante, formações rochosas e diversas quedas d’água. Ao mesmo tempo, a cidade mantém tradições do meio rural e oferece gastronomia típica da região. Por isso, o destino atrai desde turistas que buscam descanso até aqueles interessados em atividades ao ar livre.

Iúna, capital das cachoeiras

Se você gosta de cachoeiras e religiosidade, confira três passeios imperdíveis em Iúna:

Cachoeira do Segredo

Foto: Divulgação

Na região de Rio Claro, a Cachoeira do Segredo se destaca entre as mais procuradas do município. O local reúne águas cristalinas em meio às montanhas, o que atrai visitantes de diferentes regiões.

Além disso, a área conta com estrutura de hospedagem, incluindo camping e chalés. Dessa forma, o visitante pode permanecer mais tempo e acessar com facilidade outras cachoeiras da região.

Poço das Antas

Foto: Divulgação | Prefeitura de Iúna

O Poço das Antas se destaca pelas águas em tom esmeralda e pelo ambiente cercado por mata preservada. O acesso ocorre por estrada de terra até o início de uma trilha, o que proporciona contato direto com a natureza desde o percurso.

Portanto, o local oferece tranquilidade e paisagens naturais às margens do Rio Balaio, sendo uma opção para descanso e contemplação.

Santuário Água Santa (Santa Luzia)

Foto: Divulgação/Setur

Localizado a cerca de 3 quilômetros do centro de Iúna, o Santuário Água Santa reúne elementos naturais e religiosos. O espaço abriga uma fonte de água cristalina considerada milagrosa e uma formação rochosa com uma fenda, conhecida como Pedra do Pecado.

Por isso, o local atrai visitantes interessados em turismo religioso. Além disso, todo dia 13 ocorre celebração religiosa, com destaque para o evento de dezembro, que movimenta a cidade. O santuário funciona de terça a domingo, das 7h às 17h, com missa mensal às 7h.

Portanto, Iúna reforça seu potencial turístico ao reunir natureza, cultura e religiosidade em um único destino. Portanto, a cidade se apresenta como uma escolha para quem deseja explorar as belezas do Caparaó capixaba.