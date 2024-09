Descubra o destino onde mar e lagoa se encontram no Sul do Espírito Santo

O litoral capixaba é repleto de encantos, e o município de Presidente Kennedy esconde verdadeiros tesouros naturais. Entre eles estão as encantadoras Praia de Marobá e Lagoa de Marobá. Ideal para quem busca contato com a natureza, águas calmas e paisagens de tirar o fôlego.

Conhecida pela tranquilidade e beleza preservada, a região oferece uma combinação perfeita entre o mar e a lagoa, tornando-se um refúgio para turistas que buscam momentos de paz e lazer em contato com a natureza.

Praia de Marobá

Localizada a cerca de 30 km do centro de Presidente Kennedy, a Praia de Marobá é conhecida por sua beleza rústica e tranquilidade. Com areias claras e mar tranquilo, é o lugar perfeito para quem deseja relaxar longe da agitação. O cenário é ideal tanto para famílias quanto para casais que buscam momentos de sossego.

Além do banho de mar, Marobá é ótima para caminhadas à beira-mar e esportes como pesca e stand-up paddle. A infraestrutura local oferece bares e quiosques que servem pratos típicos da culinária capixaba, como a moqueca e frutos do mar frescos, proporcionando uma experiência gastronômica à beira-mar.

Lagoa de Marobá

A lagoa natural de água doce em frente ao mar é um brinde para os banhistas! Um dos destaques naturais da região, a lagoa encantadora é sucesso garantido entre as crianças, que preferem se banhar e brincar em suas águas calmas.

Com águas tranquilas e rodeada por vegetação nativa, a lagoa é um convite para quem gosta de apreciar a natureza em sua forma mais pura. É possível fazer passeios de caiaque, nadar ou simplesmente relaxar nas margens.

Dessa forma, o ambiente calmo e a proximidade com a praia tornam a Lagoa de Marobá um destino único. Lá o turista pode aproveitar tanto as águas salgadas do mar quanto as águas doces da lagoa em um só dia. O local oferece boa infraestrutura de quiosques e bares.

A saber, a lagoa calma e de água fresca, é formada por meio de córregos do interior do município, e percorre toda extensão da comunidade de Marobá. Além disso, a lagoa serve de limite entre os municípios de Presidente Kennedy e Marataízes.

Como chegar

Presidente Kennedy fica a aproximadamente 150 km da capital, Vitória, com fácil acesso pela Rodovia ES-060. A Praia de Marobá possui boa infraestrutura para receber turistas, com estacionamentos, bares e restaurantes. Além disso, é um local perfeito para uma visita de fim de semana ou férias prolongadas.



Portanto, se você está planejando uma viagem para o litoral do Espírito Santo, não deixe de incluir essas duas praias em seu roteiro.