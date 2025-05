Descubra pontos turísticos cheios de história e encanto em Guarapari

Quando se fala em Guarapari, é quase impossível não pensar nas suas praias paradisíacas e águas cristalinas. Mas a “Cidade Saúde” tem muito mais a oferecer além da orla famosa. Para quem curte história, cultura e paisagens diferentes, Guarapari também é um destino surpreendente, repleto de cantinhos que contam parte da formação capixaba.

Se você quer explorar Guarapari com um novo olhar, listamos pontos turísticos históricos e naturais que valem (e muito) a visita. Pega o bloquinho e vem anotar essas dicas!

Pontos turísticos em Guarapari:

Igreja Nossa Senhora da Conceição

Localizada no Centro Histórico de Guarapari, essa charmosa igreja é considerada uma das mais antigas do Brasil, construída pelos jesuítas ainda no século XVI. Apesar de sua história conturbada, que inclui incêndios e reconstruções, a igreja mantém sua arquitetura barroca e beleza rústica, com detalhes em conchas na fachada. Além da igreja, é possível visitar as ruínas próximas, enriquecendo ainda mais a experiência histórica e cultural. É um passeio obrigatório pra quem ama patrimônio histórico e religioso.

Poço dos Jesuítas

Localizado no Morro do Atalaia, nas pedras à beira-mar, o Poço dos Jesuítas é o único remanescente dos vários construídos pelos jesuítas no século XVI. Com formato de cúpula, foi feito de pedras sobrepostas e uma argamassa composta de areia, conchas trituradas e óleo de baleia. Conhecido como “Poço da Frente” ou “Poço de Beber”, era utilizado pela população em tempos de escassez hídrica. Visitar o Poço dos Jesuítas proporciona uma viagem ao passado, revelando a importância dos jesuítas no desenvolvimento da cidade.

Foto: Divulgação

Gruta de Sant’Ana

Escondida no Parque Natural Morro da Pescaria, essa gruta é uma verdadeira surpresa para os visitantes. Em seu interior, encontram-se um quadro de Sant’Ana e de Nossa Senhora Menina, pintado pelo padre Antônio Nunes, e um nicho com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, confeccionada em mármore, com o auxílio da população local. Um espaço que mistura fé, natureza e silêncio — perfeito para uma pausa contemplativa.

Foto: Divulgação

Igreja de Sant’Ana

Localizada no bairro Meaípe, essa igrejinha charmosa fica em uma área elevada, com vista privilegiada para o mar. Construída em 1619, a Igreja de Sant’Ana é simples, mas cheia de significado e história. A lenda da “Sereia de Meaípe” e a antiga fonte de água potável atrás da capela adicionam charme à história local.

Ruínas da Antiga Matriz Nossa Senhora da Conceição

Se você ama lugares com aquele ar de mistério e memória, vai se encantar com essas ruínas. Elas são um dos mais importantes patrimônios históricos e afetivos de Guarapari. Construída em 1677 pelo donatário da capitania, Francisco Gil de Araújo, a igreja foi um marco na transformação da aldeia de Guaraparim em vila. Utilizando pedras sobrepostas unidas por argamassa de barro, areia, conchas trituradas e óleo de baleia, a construção visava substituir a capela anterior, que estava em ruínas. A igreja tinha uma posição estratégica que a destacava na paisagem e servia como ponto de referência para a comunidade. Apesar de nunca ter sido totalmente concluída devido a um incêndio, restam as ruínas e o campanário, reconstruído em 1817. Ao longo dos anos, as ruínas serviram como cemitério, horta escolar e cadeia. Um verdadeiro passeio no tempo, cercado de histórias da colonização capixaba.

Foto: Divulgação

Pedra do Elefante

Pra fechar o roteiro com aventura e uma vista de tirar o fôlego, a dica é subir a Pedra do Elefante, localizada na comunidade rural de Buenos Aires. Com cerca de 600 metros de altitude, o topo oferece uma vista panorâmica espetacular da região — perfeita pra fotos e aquele contato direto com a natureza. Para chegar ao mirante da Pedra do Elefante, os visitantes percorrem uma trilha de nível moderado na subida para Buenos Aires, situada a apenas 8 minutos da BR-101. Chegando ao topo, a recompensa é uma visão ampla da costa e das deslumbrantes paisagens naturais da região, especialmente em dias claros.

Cercada por uma paisagem exuberante, a Pedra do Elefante é um ponto de parada imperdível para quem percorre a charmosa Rota da Ferradura. Além da trilha e das vistas, a região de Buenos Aires é conhecida por suas belezas naturais, cachoeiras e culinária caseira.

Guarapari é muito mais que mar

Então, se você achava que Guarapari era só sol e praia, tá aí a prova de que o município também guarda riquezas históricas, religiosas e naturais em cada cantinho. Aproveite pra montar seu roteiro misturando história, aventura e fé — e descubra um lado de Guarapari que poucos conhecem, mas que todos se apaixonam.

Leia também: Descobrindo Viana: dez destinos para conhecer na cidade