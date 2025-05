Descobrindo Viana: dez destinos para conhecer na cidade

O município de Viana, na região metropolitana da Grande Vitória, é o destino ideal para os turistas que procuram um lugar com aventura, calmaria e boa culinária, afinal há muito o que conhecer por lá.

Por isso, listamos os lugares da cidade que não podem ficar de fora do seu roteiro de passeio e viagem em família!

1. Turismo religioso

O grande destaque do turismo vianense são as igrejas centenárias, marcas da fé e crenças muito presentes na cultura da população local. As Igrejas Nossa Senhora da Conceição, em Viana Sede, Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, e a Nossa Senhora de Belém, em Jucu, preservam traços da influência jesuíta no município.

2. Galeria de Arte Casarão e a Estação Ferroviária

A Casa da Cultura, a Galeria de Arte Casarão e a Estação Ferroviária, localizadas em Viana Sede, são espaços culturais que guardam a história e promovem o encontro entre o passado e o presente de quem os visita. Os prédios históricos, como o Casarão, onde funciona a Galeria de Arte do município, preservam a história de Viana e do Estado. Nestes espaços, são realizadas exposições e manifestações artísticas com o objetivo de fomentar a cultura.

3. Cervejarias Else Beer e Piabier

A Cervejaria Else Beer foi a primeira cerveja artesanal capixaba a obter registro no Ministério da Agricultura. Localizada em Pedra Mulata, região rural de Viana/ES e a 35km da Grande Vitória, tem capacidade instalada para produzir 4.000 litros de cerveja. A cervejaria Else é a primeira empresa a produzir cervejas artesanais no Espírito Santo. Sua fábrica, que está localizada Viana, produz atualmente duas versões: Clássica e Jacarandá.

A cervejaria Piabier começou no ano de 2016 em uma parceria de amigos que amavam cerveja e agora é uma das marcas mais proeminentes no mercado no Estado. A Piabier carrega o nome do bairro em que está instalada a fábrica: Piapitangui, em Viana. Localizada aos pés das montanhas capixabas, a Piabier conta com água de excelente qualidade para a produção de cerveja e um clima bucólico de zona rural. O cartão de visita da cervejaria é a imagem do índio botocudo, nativo das terras vianense, o que ajuda a reforçar a identidade cultural da empresa e remete à ideia de resistência frente à grande indústria cervejeira.

4. Rampa do urubu

Com mais de 260 metros de altitude, a Rampa do Urubu é um local ideal para quem pratica voo livre. Além de oferecer características favoráveis para o esporte, o local dispõe de vista privilegiada, ar puro e natureza exuberante. O acesso é pela BR 262, no Km 15 e o local não é apenas para os praticantes de voo livre, mas também para os admiradores da natureza e da paisagem que pode ser vista lá do alto. O local também é bem frequentado por ciclistas que gostam de uma trilha mais pesada por conta das subidas que integram a localidade.

5. Sitio Dafamília

Localizado às margens do Rio Jucu, o sítio oferece uma bela área verde, com piscina e campo de futebol. O espaço ainda oferece uma área de churrasco e um cerimonial para a realização de eventos.

6. Sítio Loddi

Outro atrativo turístico de Viana é o Sítio Loddi. Situado em Jucuruaba, o espaço oferece piscina, área de churrasco e um espaço para reuniões e festas.

7. Sítio do Rui

Também localizado em Jucuruaba, o Sítio do Rui oferece uma ampla área verde e piscina para a diversão dos visitantes.

8. Rancho Mamoeiro

Localizado a cerca de 1,5 quilômetro da Estrada do Seringal, em Araçatiba, o rancho conta com área verde, campo de futebol, piscina, playground, churrasqueira, área coberta. Para abrigar eventos dos mais diversos tipos, o rancho disponibiliza fogões, freezers e mesas. Em breve os visitantes poderão contar também com um alojamento.

9. Cachoeira do Aloísio

Quem deseja curtir o verão em Viana, a Cachoeira do Aloísio, em Formate, é mais uma das opções de diversão em Viana. Além das águas refrescantes, o local conta com uma área para camping e uma lanchonete que oferece salgados, bebidas e nos finais de semana, almoço. Para desfrutar das belezas da cachoeira, é cobrada uma taxa. O visitante também tem a opção de levar o que vai consumir e pode fazer até mesmo um churrasco. A área de camping comporta até 100 pessoas, para utilizá-la é cobrada uma taxa de R$ 25 e não é necessário agendamento prévio.

10. Sítio Gava

Localizado em Piapitangui, área rural do município, o local faz parte do Circuito de Agronegócio, um dos cinco Circuitos de Viana. Quem ainda não conhece o sítio Gava precisa se programar e agendar, pois o local atende grupos com datas previamente marcadas. Entre seus maiores atrativos para o verão, estão as piscinas de águas cristalinas que brotam das pedras. O local tem espaço para camping, lanchonete para os visitantes e área de convivência.

